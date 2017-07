Barlatay: “al que le gusta el futbol va a disfrutar mucho de este Federal B.”

A pocos días del inicio del Federal B 2017, dialogamos con el experimentado entrenador de Sportivo, Marcos Barlatay quien nos contó cómo se prepara para este nuevo campeonato.

El Lobo ha incorporado varios refuerzos y debutará, nada más y nada menos, que con su clásico rival Atlético que ascendió este año, el domingo 9 de julio a las 16 Hs. de local.

Marcos, habló de su equipo y remarcó en la entrevista la importancia para el futbol local de poder contar con dos clubes en un torneo de AFA

¿Cómo está el plantel, llegan bien al domingo?

“Estamos terminando de armar el plantel, el hecho de haber llegado a la final del torneo local nos complicó un poco el armado y la preparación, porque íbamos con las dos cosas de manera simultaneas, pero han llegado algunos chicos, varios que vuelven al club, que ya han tenido un paso y otros que va a sumarse desde otra institución. Es importante el regreso del Chelo Núñez que hace un año y pico largo que no juega, Nico Simour que estaba en Villa Dalmine en divisiones inferiores y también vuelve Regueiro”.

¿Han incorporado muchos jugadores, crees que todavía te faltan refuerzos?

“Estamos buscando un volante ofensivo y yo creo que ahí culminaremos el armado, un jugador que tenga llegada al arco contrario y que pueda generar juego también. Sucede siempre que a último momento hay jugadores que se quedan sin equipo- especulan hasta último momento- y cuando llega el momento empiezan a bajar sus pretensiones y a querer sumarse, pero bueno creemos que estamos armando un buen grupo”.

¿El retiro de Esteban González te obligó a buscar arqueros, llegaron Tedeschi y Giamperetti, tenes definido quien será titular?

“Tenemos dos arqueros que están muy parejos y eso es importante, en la liga local lo hemos hecho jugar un partido cada uno para que tengan continuidad y veremos cuando paremos el once inicial de cara a la primera fecha, por cual nos decidimos.

Me sorprendió gratamente Nicolás Tedeschi y bueno Adrián Giamperetti ya tiene experiencia, yo lo tuve atajando en el CADU en la C , están los dos muy bien. En el Federal B vamos a elegir a un arquero estable”.

¿Vas a sentir la ausencia de Jesús Silva?

“Es posible, es posible porque cuesta conseguir un jugador en esa posición, más allá de lo que te puede brindar Jesús que ya lo conocemos, que puede jugar de lateral como lo he utilizado en la mayoría de los partidos o puede jugar de volante tranquilamente como lo hemos hecho en otros, no es sencillo conseguir un jugador importante para este torneo que vamos a jugar. El tema del perfil sobre todo el lado izquierdo no es fácil para un jugador que no sea zurdo”.

¿Pity Gómez llega para el domingo?

“De los últimos dos o tres años creo que es el que en mejor condiciones va a llegar es este, salvo el federal C que estaba muy bien- el año del ascenso-, este año llego bastante bien de peso y lamentablemente por una lesión en el tobillo que no le permitió entrenar a la par del resto, sí hacer todo ese trabajo físico que le permite mantener ese estado físico que tiene, pero esta semana tiene la alta medica para trabajar a la par de su compañeros- a una semana del comenzar el torneo-, lo importante es que la parte física la pudo hacer completa y que está en un peso ideal que eso es importante y los años anteriores siempre llegaba un poco más complicado y siempre lo hemos sufrido porque es un jugador muy importante para nosotros, pero que lo perdimos casi siempre en los inicios del torneo”.

¿La presencia de Ariel Giles un año más te soluciona varios problemas?

“De Pity Giles uno siempre piensa- porque lo charla con él- que este es el último año y después arranca con todo y físicamente esta muy, pero muy bien, tuvimos la suerte de que salio de vacaciones durante todo este mes y pudo completar todos los entrenamientos, que eso es importante porque a su edad es cuando si uno empieza a no entrenarse como corresponde es donde más se empieza a sentir. Sabemos que dentro del área es un jugador diferente, sabemos también que cuando se tira atrás puede generar juego y sabemos que en algún momento va a decir basta, pero mientras los podamos disfrutar y lo podamos tener dentro de la cancha, bienvenido porque es un jugador diferente, que nos asegura gol, las estadísticas lo marcan”.

¿Recién te nombre a Jesús Silva, otra baja importante es la de Emmanuel Pio?

“Poder tener un jugador de la jerarquía de Emmanuel jugando en un torneo como este, difícilmente vuelva a suceder, sobre todo en la edad de Emmanuel y bueno me puso muy contento cuando le surgió esta posibilidad, lo hable con él y le dije lo que me parecía que le tenía que decir- siempre tratando de ayudarlo-, Emmanuel tuvo un año muy bueno en Sportivo tanto en el Federal como en la liga, me demostró ser una gran persona y sin dudas que se lo extraña, es el jugador distinto, el que tenía siempre ese pase preciso, el que quería siempre la pelota, el que la manejaba con criterio, el que te metía un cambio de frente, repito difícilmente podamos disfrutar de un jugador así”.

¿Pronto podrás contar con un jugador como Germán Bulgarella que cumple con la sanción, como lo ves?

“Ya hicimos todos los intentos el año pasado para poder que le reduzcan la sanción, recordemos que tuvo cinco años de suspensión y le quedan unos veinte días aproximadamente o un mes, no recuerdo bien y la verdad que Germán primero que esta con unas ganas terribles, que eso es muy bueno y a la vez puede ser contraproducente porque a la ansiedad la va a tener que manejar de manera muy fina, porque lo puede llevar a otro extremo, se lo nota en los entrenamientos de que esta muy bien, de que esta enchufado, yo lo hago participar incluso porque lo tengo como una alternativa importante dentro de los once y sin dudas que va a ser muy útil para el equipo. También estaría bueno que él lo pudiera disfrutar, sin rencor a lo que le pasó- como si fuera un volver a empezar-, físicamente esta 10 puntos, esta con muchas ganas, tiene cualidades que ningún otro dentro del equipo las tiene, es zurdo, nos brinda un montón de alternativas y estamos esperanzados en tenerlo lo antes posible”.

¿Por qué no está Santiago Sandoval?

“Con Santiago hemos hablado, la dificultad que él tiene es una renovación automática del contrato por un mes más porque el CADU clasificó al reducido por un ascenso a la primera B y se pisan los dos torneos o sea el va a estar disputando las instancias finales del reducido y nosotros comenzaremos a jugar el Federal B, eso es lo que hace casi imposible de que se pueda sumar, a menos que él tome la decisión de no continuar en el CADU y venir a Sportivo”.

¿Crees que la presencia de Atlético en el Federal es bueno para el futbol local?

“Desde el deportista que fui, el entrenador que me toca ser ahora y hasta el funcionario que soy celebro esta actualidad de Baradero y lo dije cuando Atlético empezó. Para mí esto es un progreso en el fútbol de Baradero, es la primera vez que dos equipos van a estar compitiendo en un torneo de AFA, esto va a generar que los dos intenten superarse, que eso los hace mejorar, siempre que haya un equilibrio, siempre que todos lo que tienen que tomar la decisión sepan que es lo que se puede gastar y que no, esto mejora la competencia, entusiasma a la gente y al que le gusta el futbol lo va a disfrutar sin dudas.”

