Barlatay. “Esta todo, solo falta que el tiempo acompañe”

El Secretario de Cultura, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Baradero, Marcos Barlatay habló de los preparativos del festival y enfatizó en el pronóstico del tiempo que hasta el momento no es favorable pero remarcó que este año se cuenta con la ventaja de tener un escenario que no se llueve y permite continuar con la programación.

¿Como vienen los preparativos del festival?

“Eso es lo único que nos falta que el tiempo nos acompañe, después todo lo demás está prácticamente armado- estamos en los últimos detalles- pero esperamos cinco noches muy buenas y con el entusiasmo de que salga todo bien, en realidad son días bastantes largos- como los fueron los de pre festival-, pero creo que vamos a llegar bien con todo”.

¿Se vendieron muchas entradas anticipadas?

“La verdad que muy bien, lo hablaba ayer con Martín que estamos muchas horas juntos. La venta de entradas nos sorprendió- sobre todo lo que tiene que ver con plateas- sabemos que las generales la gente espera hasta último momento para sacarla ese mismo día-, pero lo que es platea, saquemos la noche de Abel Pintos que se vendió toda en un solo día, pero después las otras noches tenemos en un 70 % la capacidad de plateas. Y también vienen bien las generales, hemos notado que la gente busca la ubicación y se desespera por comprar las plateas lo más cerca posible del escenario, por eso también uno mira para arriba y tiene esa expectativa de que el tiempo acompañe para que la gente esta indecisa de ir o no ir por el tiempo, que se decida acompañarnos estas cuatro noches”.

¿La gente se inclinó por el abono de las cuatro noches?

“Mucha gente adquirió el abono, Abel es un caso aparte, porque como te digo vendió las plateas en un día, pero imagino que la buena venta de plateas tiene que ver con el abono, porque el precio me parece que es tentador como para sacarlo. Incluso hasta después desistir de no ir una noche o compartirlo con otra persona”.

¿Si bien uno no la quiere ni nombrar la lluvia puede ser una indeseada invitada a la fiesta, que pasa si esto ocurre?

“Se ha vivido con el rock la noche del sábado de no te va a gustar, había una lluvia intensa y no hubo necesidad de suspender, porque dentro del escenario que es donde hay sistemas de sonidos, donde hay luces, donde hay riesgo eléctrico, no hubo ningún problema porque el techo permite que eso este contemplado, convengamos también que el público no es el mismo del rock que por ahí se queda abajo del agua, al que puede llegar asistir en el folclore pero no tendríamos problemas con respecto al escenario”.

¿Tampoco se puede modificar fechas así que el festival no se suspendería por lluvia?

“Estamos buscando algunas alternativas para el supuesto caso que llueva para la parte del campo donde se hace barro, buscando alternativa para solucionar eso y tenerlo previsto por si es necesario. Hemos vivido noches de lluvias, yo me acuerdo de haber ido al festival y el espectáculo continuo igual”.

¿Finalmente estará presente la TV Pública, se incluyó Baradero en los festivales 2017?

“Estuvieron la semana pasada la gente de la TV pública acá, mañana a las 18 horas ya están en Baradero para armar todo y van a hacer espacios de tres minutos en vivo cada una de las noches y después va haber una edición especial, pero vienen a hacer un poco más de lo que es el festival, una promoción turística y de varios puntos importantes de nuestra ciudad así que va a salir algo lindo”.

Por último, ¿Desde cuándo se venderán las entradas en el anfiteatro?

“La venta de entradas desde el jueves se traslada a lo que es el anfiteatro municipal así que todo el día durante la mañana, la tarde y la misma noche del festival va a haber venta de tickets para cada una de las noches.”