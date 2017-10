Barlatay: “No es una situación normal jugar dos días seguidos”

El experimentado técnico del Club Sportivo Baradero, Marcos Barlatay, habló sobre la decisión tomada por la Alianza Baradero – San Pedro de que Sportivo juegue el sábado por el Federal B y el domingo la final de la Liga frente a Mitre, esto ya ocurrió la semana pasada y Sportivo se vio perjudicado.

Además hay otra institución que se perjudica con esto, desde lo económico, es el caso de Atlético que programó el partido del Federal B frente a Barracas para el domingo a las 16 Hs, es decir que en Baradero se jugarán dos partidos seguidos y la mayoría de la gente, en especial los aficionados neutrales deberán elegir si asisten a ver al negro o a la final de la Alianza.

Marcos, en la entrevista, planteó lo que pocos ven que es el desgaste de los jugadores y afirmó que estas acciones emparejan para abajo;

¿Cómo analizas esta decisión que han tomado de que jueguen dos partidos importantes dos días seguidos?

“Yo creo que no es una situación normal tener que jugar, por ejemplo como el fin de semana pasado que terminamos el partido frente a Sport de Salto por el federal B el sábado a las diez y pico de la noche y al otro día jugábamos a las tres de la tarde la final por la liga local; Independientemente si vos tenes un plantel amplio como para afrontar los dos torneos o no, yo creo que estas decisiones emparejan para abajo el nivel de la liga local, porque si fuese de otra forma los demás equipos apuntarían a mejorar y a crecer y saber que tiene que estar en un nivel un poquito más alto para poder enfrentar a los equipos como en este caso que están jugando en el Federal B.

Después hay una cuestión humana, el otro día salió en todos los medios nacionales un pedido del futbol de ascenso para no jugar los días de semana porque muchos jugadores trabajan y es real y es entendible. Ahora en el Federal B está pasando en muchas ligas- porque en San Nicolás pasa exactamente lo mismo- que se están jugando dos partidos en menos de 24 horas y es una locura, no solamente por el desgaste que le pueda ocasionar al jugador, sino porque esos jugadores trabajan, no es que viven del futbol, entonces se genera un desgaste además de físico, mental, de saturación, de fastidio, de vivir los siete días dentro del Club, de tener que viajar, de no tener descanso, si uno piensa en lo humano de los chicos que hoy están compitiendo en un Federal B y además lo tiene que hacer en liga local, me parece que no es algo natural y no es algo normal”.

¿Cómo se arregla, me da la sensación que antes se respetaba mas este tema de los tiempos?

“Yo creo que es una cuestión a corregir, lógicamente que los demás Clubes que no participan en este tipo torneo es lógico que no quieran resignar jugar el fin de semana y también es entendible, por eso digo que es medio delicado el tema, pero habría que buscarle una solución porque independientemente de todo esto que te estoy contando, uno prepara el equipo para ganar y para ser campeón”.

¿El reglamento que prioriza el torneo superior, es poco claro?

“El reglamento se presta para dos tipos interpretación, pero después hay una cuestión de sentido común, me parece que muchas veces el sentido común debería orientar la decisión a algo que no perjudique a lo humano, porque en este sentido como te decía primero empareja para abajo y hace que el nivel sea inferior, cuando en realidad uno tiene que apuntar a crecer y a mejorar permanentemente y después esta cuestión de los jugadores que es lo más importante.

En San Nicolás por ejemplo no hay equipo que participe el Federal B que esté peleando el campeonato local, por esta cuestión, porque es difícil tener planteles amplios y después encontrar rendimiento en los dos en simultáneos porque el desgaste es natural, entonces pasa eso y Belgrano si podría jugar o General Rojo o Defensores de Belgrano de Villa Ramallo podrían jugar con un plantel mixto digamos sin dudas que pelearían el torneo local y elevaría el nivel de los demás, obligaría a los demás a elevar el nivel, en este caso no, ninguno de los tres está peleando el torneo, pero por una cuestión natural juegan igual que nosotros el día antes o un día después”.

¿Cómo se preparan para el partido en San Nicolás?

“Nosotros tenemos una baja obligada para el sábado que es la del pity Gómez que llegó a las cinco amarillas, buscaremos remplazarlo de la mejor manera sabiendo que no tenemos un jugador de características similares a él, vamos con la necesidad de hacer un buen partido y de poder sumar para poder sostener la punta o mantener la diferencia sobre los de abajo, en este caso al tercero porque clasifican dos.

¿Creen poder revertir el resultado adverso frente a Mitre en la final del domingo?

“El domingo vamos a contar con el pity Gómez en la liga local, cuando un jugador no puede jugar el federal por lesión o por suspensión, nosotros habitualmente lo hacemos participar en la liga local para que no pierda ritmo futbolístico. Tenemos que revertir un 2 a 1, creo es posible acá de local, trataremos de darle un campeonato mas a la institución y bueno haremos todo lo posible viendo que plantel armamos para el día sábado y viendo que plantel armamos para a las 24 horas del día siguiente jugar la segunda final contra Mitre.”