Barlatay: “Voy a continuar hasta que culmine el Federal B 2017”

Luego de obtener el Campeonato Clausura “Román Misenti”, en la noche del miércoles frente a Mitre, los festejos, en gran parte, se centraron en mimar a Marcos Barlatay para que continúe dirigiendo a Sportivo al menos hasta fin de año. Con canticos, abrazos, sumado a la alegría de la obtención de un campeonato, jugadores, simpatizantes y dirigentes, le pidieron al experimentado entrenador que revea la decisión de alejarse de la dirección técnica por motivos personales y laborales.

Nada quedó definido, pero todos se fueron a dormir con la sensación de que Marcos seguiría.

En la mañana del jueves dialogamos con él, quien confirmó que continuará solo dirigiendo el Federal B hasta el final del torneo.

¿Contento con un nuevo título obtenido?

“Contento por el logro, la verdad me parece que el grupo se lo merecía, estamos teniendo un gran año en lo deportivo y bueno era un golpe anímico fuerte poder ganar este torneo para lo que queda del resto del año, que también es muy importante donde hay muchas en cosas en juego.

Si bien el segundo gol se consiguió sobre el final del partido, me perece que Sportivo fue justo ganador y merecía quedarse con este torneo”.

¿Fue una emoción especial la de anoche?

“Ayer se generaron varias sensaciones, esta cuestión de la emoción de ganar un torneo me perece que, no tengo la característica de ser demasiado expresivo, pero la verdad que ayer me emocione, había mucha gente en la cancha, mucha gente y el final de los jugadores con la gente todos juntos, buscando una continuidad de esto que estamos viviendo lógicamente que emociona y sin dudas que se agradece. Yo no soy un agradecido al futbol, un agradecido al Club Sportivo Baradero que me brindó la posibilidad haya por el 2005 de empezar esta carrera como entrenador, donde hemos vividos años excelentes, donde se han conseguido un montón de cosas, donde se siguen consiguiendo y eso también es importante, porque no es solamente conformarse con lo que uno logró, sino que el Club siga creciendo en lo deportivo y en los logros, más un montón de cuestiones personales que lo vengo analizando hace tiempo y que hicieron eclosión en estos días”.

¿Entonces vas a continuar?

“Yo no te puedo negar que ayer lo que se vivió me hizo un poco reflexionar sobre algunos pedidos, recibo todos los días mensajes de los jugadores, me lo manifiestan personalmente, acabo de recibir esta mañana de tres jugadores que no son de la ciudad que están en el plantel y también tengo un gran cuerpo técnico donde me debo a ellos en parte de lo que es el presente de Sportivo, porque esto lo hacemos entre los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores, simpatizantes, así que la decisión es un poco esa, continuar los partidos que quedan por el Federal B, lógicamente que los de la liga local quedará en manos del ayudante de campo y el resto del cuerpo técnico y dirigir estos partidos en el Federal B, con las condiciones que esta etapa del año mi trabajo demanda, pero bueno como en realidad el plantel está de acuerdo con esta situación y los dirigentes también haremos el esfuerzo todos estos partidos que quedan del Federal B y seguiremos hasta que culmine”.

¿Solo estarás en el Federal B?

“Esa es la idea reducir algunas cuestiones como son los partidos de liga y poder estar en el Federal B hasta lo que quede del año”.

¿Crees que todo lo que se vivió estos días con tu posible alejamiento puede haber influenciado en el partido que perdieron con Belgrano?

No sinceramente no, Sportivo no mereció perder con Belgrano, creo que hicimos un buen partido contra uno de los equipos que tiene el mejor promedio de gol del certamen – 2, 2 goles por partido, es increíble que este en la posición donde esta- y sabíamos del potencial que tienen de mitad de cancha hacia arriba, y lo termina destrabando un jugador que hasta hace poquito jugaba en primera división que es Javier Yacuzzi. Yo creo que no influyo mi decisión que comunique la semana pasada, porque me pareció que los jugadores dieron todo y en verdad no me merecimos perder el partido contra Belgrano de San Nicolás, mas allá de que todo afecta, cada decisión que se toma o cada inconveniente que surge o cada cuestión a favor, yo creo que afecta desde lo emotivo, de la misma manera que afectará el haber ganado el campeonato ayer, puede haber sido, no te voy a decir que no, porque fui jugador y sé que la parte emotiva y la cabeza en el jugador creo que es indispensable, en definitiva creo que es todo.”