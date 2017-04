Básquet. Fixture de 1ra. División de la ABZC

La ABZC dio a conocer todo el calendario del Oficial de Primera División que comenzará la próxima semana.

Zona “A1”

1° fecha (28/04): Presidente Derqui vs. Ciudad de Campana y Sportivo Pilar vs. Atlético Baradero. Libre: Defensores Unidos.

2° fecha (05/05): Atlético Baradero vs. Presidente Derqui y Ciudad de Campana vs. Defensores Unidos. Libre: Sportivo Pilar.

3° fecha (12/05): Defensores Unidos vs. Atlético Baradero y Presidente Derqui vs. Sportivo Pilar. Libre: Ciudad de Campana.

4° fecha (19/05): Sportivo Pilar vs. Defensores Unidos y Atlético Baradero vs. Ciudad de Campana. Libre: Presidente Derqui.

5° fecha (26/05): Ciudad de Campana vs. Sportivo Pilar y Defensores Unidos vs. Presidente Derqui. Libre: Atlético Baradero.

6° fecha (02/06): Ciudad de Campana vs. Presidente Derqui y Atlético Baradero vs. Sportivo Pilar. Libre: Defensores Unidos.

7° fecha (09/06): Presidente Derqui vs. Atlético Baradero y Defensores Unidos vs. Ciudad de Campana. Libre: Sportivo Pilar.

8° fecha (16/06): Atlético Baradero vs. Defensores Unidos y Sportivo Pilar vs. Presidente Derqui. Libre: Ciudad de Campana.

9° fecha (23/06): Defensores Unidos vs. Sportivo Pilar y Ciudad de Campana vs. Atlético Baradero. Libre: Presidente Derqui.

10° fecha (30/06): Sportivo Pilar vs. Ciudad de Campana y Presidente Derqui vs. Defensores Unidos. Libre: Atlético Baradero.

Zona “A2”:

1° fecha (28/04): Independiente (Z) vs. Central Bs. As. y Sportivo Escobar vs. Atlético Pilar.

2° fecha (12/05): Atlético Pilar vs. Independiente (Z) y Central Bs. As. vs. Sportivo Escobar.

3° fecha (26/05): Independiente (Z) vs. Sportivo Escobar y Atlético Pilar vs. Central Bs. As.

4° fecha (02/06): Central Bs. As. vs. Independiente (Z) y Atlético Pilar vs. Sportivo Escobar.

5° fecha (16/06): Independiente (Z) vs. Atlético Pilar y Sportivo Escobar vs. Central Bs. AS.

6° fecha (30/06): Sportivo Escobar vs. Independiente (Z) y Central Bs. As. vs. Atlético Pilar.

Zona “B1”

1° fecha (21/04): Unión Del Viso vs. Náutico San Pedro, Dep. Arenal vs. Tempestad y Boat Club vs. Independiente (Esc.).

2° fecha (28/04): Boat Club vs. Unión Del Viso, Independiente (Esc) vs. Dep. Arenal y Tempestad vs. Náutico San Pedro.

3° fecha (05/05): Unión Del Viso vs. Tempestad, Náutico San Pedro vs. Independiente (Esc) y Dep. Arenal vs. Boat Club.

4° fecha (12/05): Dep. Arenal vs. Unión Del Viso, Boat Club vs. Náutico San Pedro e Independiente (Esc) vs. Tempestad.

5° fecha (26/05): Unión Del Viso vs. Independiente (Esc), Tempestad vs. Boat Club, Náutico San Pedro vs. Dep. Arenal.

6° fecha (02/06): Náutico San Pedro vs. Unión Del Viso, Tempestad vs. Dep. Arenal e Independiente (Esc) vs. Boat Club.

7° fecha (09/06): Unión Del Viso vs. Boat Club, Dep. Arenal vs. Independiente (Esc) y Náutico San Pedro vs. Tempestad.

8° fecha (16/06): Tempestad vs. Unión Del Viso, Independiente (Esc) vs. Náutico San Pedro y Boat Club vs. Dep. Arenal.

9° fecha (23/06): Unión Del Viso vs. Dep. Arenal, Náutico San Pedro vs. Boat Club y Tempestad vs. Independiente (Esc).

10° fecha (30/06): Independiente (Esc) vs. Unión Del Viso, Boat Club vs. Tempestad y Dep. Arenal vs. Náutico San Pedro.

Zona “B2”

1° fecha (21/04): Belgrano vs. Raver, Náutico Zárate vs. Honor y Patria y Sportivo Escobar “B” vs. Peñarol.

2° fecha (28/04): Sportivo Escobar “B” vs. Belgrano, Peñarol vs. Náutico Zárate y Honor y Patria vs. Raver.

3° fecha (05/05): Belgrano vs. Honor y Patria, Raver vs. Peñarol y Náutico Zárate vs. Sportivo Escobar “B”.

4° fecha (12/05): Náutico Zárate vs. Belgrano, Sportivo Escobar “B” vs. Raver y Peñarol vs. Honor y Patria.

5° fecha (26/05): Belgrano vs. Peñarol, Honor y Patria vs. Sportivo Escobar “B” y Raver vs. Náutico Zárate.

6° fecha (02/06): Raver vs. Belgrano, Honor y Patria vs. Náutico Zárate y Peñarol vs. Sportivo Escobar “B”.

7° fecha (09/06): Belgrano vs. Sportivo Escobar “B”, Náutico Zárate vs. Peñarol y Raver vs. Honor y Patria.

8° fecha (16/06): Honor y Patria vs. Belgrano, Peñarol vs. Raver y Sportivo Escobar “B” vs. Náutico Zárate.

9° fecha (23/06): Belgrano vs. Náutico Zárate, Raver vs. Sportivo Escobar “B” y Honor y Patria vs. Peñarol.

10° fecha (30/06): Peñarol vs. Belgrano, Sportivo Escobar “B” vs. Honor y Patria y Náutico Zárate vs. Raver.

