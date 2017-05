Berni y Scioli en Baradero: el volveremos es la derrota de los trabajadores

Acto del Día del Trabajador: Una unión reaccionaria

En primera instancia, por el día internacional de los trabajadores, se habían convocado a dos actos en la ciudad: Uno en el monolito al Trabajador de calle Ameghino y otro en la puerta de Ingredion.

Esta situación evidenció una ruptura en Sindicatos Unidos de Baradero. El acto en el monolito fue impulsado por un sector de la mesa sindical, con la intención de reposicionar al ex intendente FPV Carossi. La dirección del SOERM, por su parte llamo al acto en la puerta de la fábrica en conflicto y fue acompañado por el resto de la mesa sindical.

Finalmente el 1 de Mayo se dio un acto unificado, primero en el monolito donde hicieron un ofrenda floral y dijeron unas breves palabras, y luego se dirigieron a la puerta de Ingredion. Decimos que fue un acto de unidad reaccionaria porque en los discursos no se ofreció una perspectiva de salida para los trabajadores, menos aún un plan de lucha; transformando el acto del día del trabajador en un acto de campaña del volveremos!

El primer orador fue José Marchioni, ex dirigente de papeleros, en representación de los trabajadores jubilados. Miguel Hereñú de UOCRA afirmó que los obreros están atravesando una situación muy difícil y afirmó que el gobierno de Néstor Kirchner fue el que más posibilidades le dio a los trabajadores. Néstor Carrizo de Químicos denunció que lo espían, pero nada dijo del por qué no iniciaron el paro regional a pesar de que los compañeros de Atanor no pueden ingresar a planta. Carlos Touzet habló por el SOERM, luego de contar el desarrollo del conflicto, hizo un agradecimiento público a Sergio Berni, afirmando que Berni logró que se retire la gendarmería y la policía de la planta de Chacabuco. Y le agradeció a Daniel Scioli su presencia y les solicitó a ambos que suban al escenario para expresarse.

EL VOLVEREMOS ES LA DERROTA DE LOS TRABAJADORES!

En un acto nutrido, sobre todo por los aparatos de los sindicatos y del FPV, pero menos numeroso que las movilizaciones precedentes, subieron Scioli y Berni al escenario.

Scioli en su demagógica intervención, sostuvo: ¨Vengo a luchar a su lado…Tenemos la posibilidad de expresar democráticamente lo que sentimos, lo que nos pasa. ¿Antes estábamos mejor o peor?¨ A buen entendedor, pocas palabras: No vino a luchar, porque no hizo planteo concreto alguno que sea una salida de los trabajadores contra los cierres de fábricas y los despidos. Acompaña el ajuste desde una postura opositora, para mendigar el voto a costa del padecimiento de los trabajadores. Como dijo Guillermo Moreno: ¨No empujamos a Macri, lo nuestro es mostrar el modelo alternativo para volver en 2019¨.

Luego habló de la calidad humana de Berni… el mismo que se encargó de espiar trabajadores en la Rio Turbio de Néstor y reprimirnos en numerosas luchas, entre ellas Lear, Emfer-Tatsa, etc.

Scioli nunca defendió a los trabajadores: Cuando era gobierno en los 90 Menemista, cerraba Hisisa en Baradero. En su gestión como gobernador atacó a los docentes y a la educación, tal como hoy hace Vidal. Además fue quién junto a Carossi y el Sindicato de Químicos desarmaron la enorme huelga química, permitiendo que cierre la empresa TFL de Zarate y el despido de jerárquicos en Atanor Baradero.

Macri intenta cumplir con un mandato de la burguesía que consiste en una profunda reorganización capitalista contra las masas. En ese plan, goza de la colaboración del resto de las fuerzas políticas patronales que le han votado decenas de leyes en el Congreso, desde Massa, el PJ, el progresismo de Stolbizer y el Kirchnerismo.

No solo aprueban la votación del paquete de leyes ajustadores del Macrismo, como el pago a los fondos buitres. Donde gobiernan lleva adelante el mismo ajuste, como sucede contra los docentes, estatales y jubilados de Tierra del Fuego y la propia Santa Cruz gobernada por Alicia Kirchner. Los sindicatos que dirigen dejan pasar los despidos, la represión y los topes salariales, no convocando a un plan de lucha con paros crecientes.

POR LA VICTORIA DE LOS TRABAJADORES!

Desde el Partido Obrero Baradero estuvimos siguiendo el conflicto desde el primer momento, poniendo todas nuestras fuerzas a disposición: Le planteamos a la directiva del SOERM una reunión con Néstor Pitrola y la CSC, tanto de que venga Néstor a Baradero como de una audiencia pública en el Congreso Nacional. Que enviaran una delegación al acto del 1 en Plaza Mayo, donde se encontraban miles de activistas, desde cuerpos delegados hasta sindicatos clasistas y combativos; como una forma de visibilizar el conflicto y recoger el apoyo de vastos sectores. Le reiteramos la necesidad de la convocatoria a un plenario obrero en la ciudad.

Hasta el momento no se nos ha permitido hablar en las movilizaciones que hubo en la ciudad, incluso algún referente de algún sindicato nos pidió retirarnos por tener una identificación partidaria o repartir nuestros volantes; por ¨hacer política¨. Scioli, al igual que nosotros, hace política. Pero sus planteos y los de sus socios locales son un callejón sin salida para los trabajadores, por eso decidimos retirarnos del acto.

Sindicatos unidos tiene que funcionar con mandatos de asambleas de fábrica y organizar un plenario obrero que resuelva un plan de lucha contra los cierres y despidos que incluya ocupación de fábricas y control obrero de los libros y de la producción. ¡Basta de hacer seguidismo a los partidos y funcionarios patronales!

Llamamos a los trabajadores a convocar desde las bases a un plenario obrero para que exista una verdadera deliberación de qué tenemos que hacer, para unir los tres conflictos actuales (Germaiz, Atanor e Ingredion), resolver un plan de lucha y acciones contra los despidos y cierres de fábricas. Por un paro nacional de 36Hs de la CGT y la CTA. Es necesario que toda la ciudad se ponga en pie, en una verdadera pueblada, para defender con uñas y dientes el derecho al trabajo.

Todo nuestro apoyo a los trabajadores de Ingredion! Para su victoria, está planteado el paro hasta la reincorporación y que su causa sea una causa popular, de toda la ciudad!

Marcos Carrizo