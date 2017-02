¡Blooper vs coquetería! Mirtha no quiso decir su edad al aire, pero se terminó deschavando sin querer

¿Fue sin querer queriendo? Es sabido que Mirtha Legrand nunca quiso hablar de su edad por coquetería, pero el agradecimiento por una entrevista que le realizaron para la tapa de la revista Noticias le terminó jugando una mala pasada.

Mirtha agradeció a la publicación y empezó a leer la tapa hasta que se sorprendió. “Fórmula Mirtha para llegar increíble a los…. No voy a decir la edad…”, se frenó justo a tiempo la conductora.

La Chiqui, sin embargo, no tuvo en cuenta el detalle de que la tapa estaba saliendo al aire y quedaba clarísimo que la diva está por llegar a los 90.

Mirtha siguió leyendo la tapa como si nada: “Está por cumplir años y no hay en el mundo otra diva exitosa de su edad en tv. Cómo hace para ejercitar su cerebro y seguir hiperactiva. Por qué fue una vez al psicólogo y no volvió más.”

“Uh, hace mucho. Fui al psicólogo, le mentí, no se dio cuenta y me dije que si no se daba cuenta entonces no tenía que volver más”, recordó Mirtha que siguió pasando revista.

