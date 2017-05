Boca vs. River, lo más caro de la tv

El superclásico que emitirá telefe el domingo 14 de mayo tiene el segundo de publicidad más caro de la televisión argentina. Toda las tarifas de los clásicos:

Con $72.500 Boca vs. River es lo más caro de la TV.

Le siguen Independiente vs. Racing (eltrece, domingo 19 hs.) con $16.000, Estudiantes vs. Gimnasia (telefe, sábado 14 hs.), Huracán vs. San Lorenzo (telefe, sábado 18 hs.), Talleres vs. Belgrano (el nueve, sábado 14 hs.) y Colón vs. Unión (el nueve, domingo 14 hs.) con $13.000.

Apenas un poco más atrás se ubican Banfield vs. Lanús (eltrece, sábado 16 hs.) y Newell’s vs. Rosario central (eltrece, domingo 16 hs.), con $12.800.

