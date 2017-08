Bogado: “A las 20.30 hs. del domingo tendremos una tendencia importante de como votó la gente”

El Director Nacional del INCAP, el baraderense Fernando Bogado, habló con BTI sobre las elecciones legislativas, los cambios que se impulsan en la reforma electoral y adelantó que dos horas después de finalizada la votación del domingo ya se tendrá una tendencia, debido a que las actas de escrutinio serán escaneadas y esto permitirá acelerar el conteo.

¿Qué pasó con la reforma electoral que impulso el gobierno?

“En principio todo lo que es la reforma política y la reforma electoral hoy tiene media sanción en diputados y falta la media sanción de senadores, esto se llevo al recinto en Diciembre del 2016 y este año se resolvió como era un año electoral, no tratarlo, en perjuicio de que se hizo el esfuerzo de tratarlo en Diciembre del 2016, como no se llego a tiempo, en este año no se incluyo en el periodo de sesiones. Porque como se requiere mayorías especiales se prefirió dejarlo ya que estaba el año electoral prácticamente encima, sin perjuicio de esto te planteo que la reforma va más en intentar darle seguridad jurídica, transparencia, dar eficacia y eficiencia al sistema electoral y confianza por sobre todas las cosas, más allá del costo que hoy tienen las PASO, que eso por ahí va por otro lado, va por el fondo permanente de partidos políticos, el fondo de lo que es logística de implementación de la elección, que sea de una forma u otra, el costo siempre va a estar”.

¿Es costoso el sistema de de boleta única electrónica?

“La adquisición del sistema de boleta única electrónica por ahí tiene un costo elevado, pero obviamente al recorrer el tiempo amortizas el gasto de impresión de boletas y obviamente la afectación que eso hace al medio ambiente y todo lo que ya sabemos”.

¿Quiénes son los que más se oponen a dejar la boleta papel?

“Los que se plantaron en no cambiar el sistema en su momento de votación fueron los gobernadores por ahí más caudillescos como son la provincia de San Juan, Gioja que es diputado y sigue siendo teniendo un importante poder en la provincia no apoyaba, Verna tampoco apoyaba, Infrán tampoco apoyaba, Corpache apoyaba a medias, todos esos bastiones o provincias que tienen un perfil muy feudal, eran las provincias que querían seguir manteniendo el actual sistema de votación. Mansur en la provincia de Tucumán a la cual a esa provincia en particular hay que hacerle un agregado bastante complejo que es la existencia de las listas adhesiones, porque más allá de las boletas sabanas papel que podemos tener en varias provincias, en Tucumán tenes que agregarle la lista adhesión que eso implica que muchas veces para votar hay que sacar todas las mesas en los cuartos oscuros y poner las listas en el piso, porque no hay lugar donde poder más boletas. Por eso siempre se habla de lo confuso y lo complejo que es hacer una elección en Tucumán y siempre se habla de las posibilidades de fraude, que a veces técnicamente no son fraude, pero lo cierto que te diría se esta vulnerando la voluntad del elector, porque prácticamente elegir un candidato en esas condiciones es prácticamente imposible”.

¿La nueva ley modifica todo esto?

“En el tema nacional el proyecto de ley que se está trabajando prohíbe la ley de lemas, prohíbe los acopios, prohíbe las adhesiones y prohíbe todas esas ingenierías de electores que se le fueron agregando con el correr del tiempo al sistema electoral de la República Argentina, nosotros estamos haciendo una ley, que es la ley nacional.

Independientemente de eso después están las provincias que regulan su propio sistema electoral, que es lo que pasa esté año, este año vamos a tener algunas provincias donde se votan con dos sistemas distintos como es en Salta donde vos vas a tener los cargos nacionales que se votan con boletas sabanas papel y después vas a tener los cargos provinciales que se votan por boleta única electrónica o en la provincia de Santa Fe donde votas con boleta única papel para los cargos provinciales y en boleta sabana papel para los cargos nacionales”.

¿Crees que en el 2019 cambiará la manera de votar en la Argentina?

“Yo creo que sí, que hay muchas posibilidades, porque esto es una realidad que sino va a bajar de nación a la provincia, va a terminar subiendo de la provincia a la nación, nosotros tenemos avances importantísimos, por ejemplo en la provincia de Salta que va a la vanguardia en este sistema, tenemos Chaco que en su momento lo aplicó Resistencia y ya varias ciudades del interior del Chaco lo aplicaron, tenemos Neuquén que lo aplicó Neuquén capital y se esta desarrollando en algunas ciudades más y con posibilidades de aplicar ya en el 2019 en toda la provincia. Tenemos en Córdoba algún distrito donde se está aplicando, tenemos la cuidad de Buenos Aires donde se está aplicando, tenemos San Luis donde se está aplicando, es decir ya son varias las provincias que están yendo por el cambio de instrumento de votación, así que a la larga yo soy muy optimista que en el 2019 vamos a tener una ley de reforma política electoral mucha más compleja y avanzada. También estamos trabajando mucho en lo que es la ley de financiamiento de partidos políticos, financiamiento de campañas electorales y el tema del manejo y control de los ilícitos electorales o sea en eso también se esta avanzando bastante y yo creo que en el 2019 vamos a tener una normativa mucho más moderna a la que tenemos actualmente”.

¿Llegará la boleta electrónica o es utópico pensarlo?

“Argentina va a tener boleta electrónica, no voto electrónico, que significa eso que el respaldo papel siempre va a estar para hacer el conteo de la elección. Son sistemas en los cuales con las auditorias y los controles es muy fácil descontrolar e impedir que haya antelación del proceso”.

¿Va a mejorar el escrutinio en estas elecciones?

“Este año se va a mejorar mucho porque hay escaneos de actas o sea que las actas de cierre de escrutinio al centro de cómputos van a llegar mucho más rápido que antes, hoy cerrando a las seis de la tarde yo creo que ocho y media puede llegar a tener una tendencia importante.”