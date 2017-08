Bogado: “es una elección atípica e histórica en la República Argentina”

El Director Nacional del INCAP, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, el baraderense Fernando Bogado, habló con BTI sobre las demoras en el escrutinio provisorio de las PASO 2017, donde la diferencia entre el candidato a Senador de Cambiemos en la Pcia. de Bs. As. Esteban Bullrich y la candidata Cristina Fernandez de Kirchner, es infima y no se sabe quien ganó.

El funcionario nacional, contó que estuvo presente en todo el proceso y se llevó a cabo con supervisión de autoridades de todos los partidos políticos y de la justicia.

Hasta hoy, son 6.915 votos los que separan a Cambiemos de Unidad Ciudadana en el escrutinio provisorio para las elecciones internas en la provincia de Buenos Aires para el Senado de la Nación, algo así como 0,08 por ciento.

Aún resta escrutar el 4,32 por ciento de las mesas, que son 1.471 y representan cerca de 400 mil sufragios; y volver a poner el ojo sobre los 38.514 votos discutidos (recurridos, impugnados y del comando electoral).

Se estima que recién el viernes 25 de agosto y finalmente ese día se sabrá con exactitud quién fue el ganador de la elección y por cuánto fue la diferencia.

¿Por qué se demoró el escrutinio provisorio?

“La carga de datos en el 2015 empezó a la doce de la noche, nosotros empezamos con la carga de datos a las nueve de la noche. Con todo lo que es el proceso de cargas de datos íbamos siempre mucho más rápido que las dos elecciones anteriores, cuando se dice que la 3ra sección y específicamente La Matanza era la que estaba tardando, La Matanza era uno de los distritos que más rápido se iba cargando, mientras en La Matanza teníamos 70 % de escrutado, de Mar del Plata teníamos el 50 % y nosotros hacíamos un comparativo de sección por sección, porque en la quinta se hizo una muy buena elección por parte de Cambiemos y obviamente en la 3ra era donde se venía haciendo una elección desfavorable”.

¿Es normal tantos errores en las actas?

“Existen muchos errores formales que son los errores donde los presidentes de mesa en vez de darle el telegrama al correo meten el telegrama dentro del sobre, telegramas que están sin firmas, telegramas que tienen varios defectos de forma y esos telegramas toda la vida no se cargan, esos telegramas pasan directamente a la justicia para el recuento final desde la justicia, que siempre son más o menos un 4 o 5 % de las actas que quedan y quedan para que el veredicto final lo de la justicia”.

¿No es común tanta paridad entre dos listas en la Provincia de Bs. As?

“Nunca en la historia se vio que en la provincia de Buenos Aires la elección esté a menos de 5.000 votos de diferencia”.

¿Por qué la ex presidenta los acusa de manejar los datos?

“Mientras hablaba la ex presidenta nosotros continuábamos con la carga de datos y a medidas que íbamos cargando esos datos la diferencia se estiraba a favor de Cambiemos, del 95,28 a 95,68 % de los totales se iba ampliando la diferencia en favor de Cambiemos.

Ahí es donde uno entra a tener en cuenta de decir porque no se aprobó la reforma política y no se implementó la boleta única electrónica, que uno sigue escuchando a gente sobre el problema que hubo en Estados Unidos sobre el voto electrónico, nosotros no queremos implementar voto electrónico, queremos implementar boleta única electrónica con el respaldo papel para algún tipo de resguardo para cualquier tipo de contingencia para cualquier reclamo que haya”.

¿Quienes participan del escrutinio provisorio?

“En el correo participan desde todos lo empleados del correo, todos los empleados del gobierno que están en función, participan todos los apoderados de los partido, están todos los jueces- hay jueces electorales de distintos países de la región que están mirando-, así que poner en duda la transparencia del proceso es ilógico, o será que a veces el ladrón cree que son todos de su misma condición, yo creo que hacen los planteos que hacen, porque ellos son los que dejaron en su momento preso al estado de empresas o sistemas que después permiten este tipo de cuestiones, yo en eso puedo decir confío en lo que se hizo, vi lo que se hizo y se hizo con total transparencia todo lo que se hizo, los resultados son los que están, es una elección atípica e histórica en la República Argentina donde los distritos más grandes y populosos en cantidad de votantes terminen con una elección como se ha dado donde la diferencia es mínima”.

¿Después de esto se impone el debate de la reforma electoral por la cual trabajaste como funcionario?

“Como Argentino si queremos ser serios también tenemos que tener la paciencia necesaria saber que el escrutinio provisorio es provisorio como la palabra lo indica y que el escrutinio definitivo esta dentro de las 48 o 72 horas después de cerrado los actos eleccionarios y eso pasa en todos los países del mundo- más los serios-. Lo cierto es que el gobierno está en un proceso de reforma política electoral y esto le da la razón de porque había encarado con tanta vehemencia el intento de modificar el sistema electoral, de cambiar el instrumento de votación para hacer las cosas lo más transparentes posible, es el gobierno que en su momento tiene en mente que exista un órgano electoral independiente de estado, del poder ejecutivo y del poder judicial y del poder legislativo así que se seguirá trabajando para eso.”