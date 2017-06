Bogado: “Todo se encamina a una lista de unidad en Cambiemos”

El director del INCAP analizó el escenario electoral. Mantiene un diálogo fluido con la intendenta Antonijevic. Se viene la definición de las listas, hay plazo hasta el 24. Además: Confirmó que no será candidato.

Fernando Bogado, director nacional del INCAP, estuvo esta semana en Baradero y analizó el escenario electoral ya que atravesamos un mes definiciones. Primero por el cierre de las alianzas y porque en base a las mismas se confirmarán los candidatos de cada lista. La fecha tope para presentar las listas es el 24 de junio. En realidad como los postulantes deben superar la instancia de las PASO, se presentan como precandidatos. Quienes sean los vencedores en sus respectivas internas (si es que las hay) y superen el piso de votos exigido por la ley electoral, pasarán a ser los candidatos que seguirán en carrera rumbo a octubre.

“Estamos trabajando en los procesos electorales en un mes de definiciones no solo por las alianzas sino también porque se vendrá la presentación de los precandidatos”, manifestó Bogado quien consideró que políticamente junio “es un mes que tendrá mucho movimiento, reuniones, todo en torno al cierre de las listas, esperando a ver cómo se conforma todo el escenario electoral en el país y en mi caso particular, participando para consolidar Cambiemos no solo a nivel nacional y provincial sino también en Baradero”.

El funcionario nacional consideró que dentro del justicialismo “hay una atomización muy grande, con cuestionamientos porque definen quienes son los que están con el pasado y quienes buscan un nuevo espacio en búsqueda de la renovación del peronismo. En ese contexto vemos como una persona que fue parte del gobierno anterior ahora quiere despegarse, como lo es Florencio Randazzo. Pero son cosas de ellos donde vemos que tratan de diferenciarse unos de otros”.

Con respecto a Cambiemos aseguró que “el espacio político está fortalecido, ya están prácticamente definidos los cabezas de listas en cada una de las provincias; creo que habrá pocos lugares donde se dirima por una interna, todo se perfila a que se presenten listas únicas en la mayoría de los distritos. En ese sentido, se está trabajando muy prolijo, defendiendo la gestión de gobierno para llevarle a la gente la esperanza que se puede vivir en una Argentina distinta”.

En cuando a su vínculo con Baradero indicó que tiene “buen diálogo” con la intendenta municipal Fernanda Antonijevic y con algunos funcionarios del gabinete como por ejemplo el secretario de Gobierno, Martín Genoud, con quien recientemente mantuvo una reunión en Capital Federal.

“Buscamos consolidar el espacio y por eso estoy acompañando para fortalecer Cambiemos en la gestión que lleva adelante la intendenta. Estamos un diálogo permanente para determinar el armado de la lista local, estamos tranquilos, con serenidad, buscando la mejor lista”, dijo Bogado y agregó: “Como sabemos Cambiemos es un frente integrado por varios partidos y no veo a ninguno que quiera ir por afuera del frente. La mayoría está dejando las pretensiones particulares para fortalecer el espacio. No creo que hay inconvenientes para llegar a una lista de unidad”.

Con respecto a los nombres de la lista no dejó transcender ninguno y expresó: “La definición es la semana que viene y ahí se sabrá bien la lista de los candidatos locales”.

Bogado vaticinó que viviremos electoralmente “un escenario político parecido al del 2015, donde el frente Cambiemos gane en todos los órdenes”.

Desmintió ser candidato

Ante los rumores y especulaciones de una posible candidatura, Bogado aclaró: “Descarto totalmente ser candidato, estoy trabajando en la función, en la gestión, y espero cumplir mis cuatro años en el organismo. Tengo por delante una tarea inmensa y no pienso en ser candidato. Solo pienso en dejar el INCAP de la mejor manera posible, con un buen equipo de trabajo”. Y remarcó: “Nadie está trabajando para una candidatura mía”.

Cómo sigue el cronograma electoral

Otras fechas a tener en cuenta: el 14 de julio comienza la campaña electoral y finaliza el 11 de agosto. El domingo 13 de agosto será la votación en las PASO. El 2 de septiembre vence el plazo para registrar a los candidatos proclamados en las Primarias. Luego, el 17 de ese mes comienza lo que será una nueva campaña electoral la cual finalizará el 20 de octubre. Y finalmente, el domingo 22 de octubre serán las elecciones generales donde se sabrá quiénes accederán a los cargos legislativos en juego.

Publicado por La Autentica Opinión (edición impresa del 16-06-17)