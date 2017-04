Bronce en Brasil para el Futbol Playa Universitario Argentino integrado por 4 baraderenses

La ciudad brasileña de Maceió fue sede de los Juegos Universitarios de Playa, organizados por la Confederación Brasileña de Deporte Universitario (CBDU) y FISU América. Allí, estudiantes deportistas de la región compitieron en deportes de playa y Argentina se presentó con una delegación de 55 personas representando a 5 instituciones de Educación Superior en 4 deportes. La Universidad Nacional de La Matanza, Universidad Nacional de José C. Paz, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Nacional de La Plata y el ISFDyT N° 85 de Zárate, compitieron en beach handball, beach futbol, beach vóley y beach tenis.

El equipo de Futbol de playa estuvo integrado por siete jugadores de los cuales cuatro son estudiantes baraderenses, Santiago Bracco, Oreste Bracco, Juan Cruz Colazo y Pablo Bechtold.

Los chicos argentinos que vistieron la celeste y blanca obtuvieron el tercer puesto y se trajeron la Medalla de Bronce para el país. Un orgullo.

BTI dialogó con Santiago Bracco, estudiante de Educación Física en Zarate y uno de los baraderenses que representó al país.

“El torneo se desarrollo Maceió (Brasil) es un Torneo Internacional Universitario, nosotros estudiamos en Zárate en el Instituto de Formación Docente Nº 85, estudiamos Educación Física, de ahí formamos el equipo-ya teníamos un equipo de fútbol-, nos adaptamos al Fútbol Playa y tuvimos un cupo para ir a este torneo que participaron más de diez países”.

¿Cuando fue?

“El torneo se disputo del 27 Marzo al 1 de Abril, había seis equipos de futbol y tuvimos un buen desempeño donde quedamos terceros- obtuvimos la medalla de bronce- y la verdad que es una experiencia única vivida ya que estas en un medio donde sos un deportista elite”.

¿Cómo fue vivir esta experiencia?

“La experiencia fue espectacular ya que desde que llegamos al aeropuerto teníamos un trafic exclusiva esperándonos para llevarnos al hotel, donde nos alojamos en una suite, en un hotel cinco estrellas, donde tenías desde masajistas, médicos, fisioterapeutas, tenías la comida, el transporte, entrenamientos porque fuimos 4 días antes que empiece el torneo, entonces teníamos programados los entrenamientos en el estadio que tenía una capacidad para 3000 personas, una infraestructura impresionante, la verdad increíble”.

¿Cómo se desarrolló su participación en el torneo?

“Fuimos derecho a semifinales, clasificamos 2do en el grupo. Jugamos contra Nigeria que representaba a África donde ganamos 3 a 2 en tiempo extra, en un partido muy complicado, siempre fuimos abajo, fuimos a tiempo extra y lo ganamos 3 a 2; Después jugamos contra Brasil donde perdimos el partido de zona. Luego nos cruzamos con Chile en semifinales que perdimos 5 a 1, tuvimos algunos errores, ya que las reglas son muy diferentes al fútbol, donde todos los fouls son directos al arco, entonces hicimos dos fouls en el primer tiempo donde se nos alejaron, la diferencia es que nosotros era nuestra primera experiencia en la arena y ellos tenían siete de los once jugadores en la Selección Nacional de Chile jugando entonces hicimos un buen desempeño contra un equipo muy formado.

El sábado jugamos por el tercer y cuarto puesto y jugamos contra UNPAS la universidad de José C Paz de Argentina- había dos equipos de Argentina en semifinal- y jugamos contra ellos y ganamos”.

¿Contanos como es el futbol playa?

“La cancha tiene 35 metros de largo por 18 ancho aproximadamente, el área tiene 5 o 6 metros, donde la pelota dentro del área puede estar tres segundos. Igual que en el saque del arquero que solo la puede tener tres segundos en sus manos, todos los fouls son tiros libres directos al arco si barrera, no se puede interponer ningún jugador donde se hizo el foul hacia el arco- son como penales-. Se juega mucho por el aire ya que la arena es pesada y no se puede trasladar la pelota. Cuando el jugador tiene la pelota en control para hacer una chilena no lo podes tocar, si vos tocas al jugador es foul de donde lo tocas”.

¿Como sigue esta linda experiencia y que otros baraderenses te acompañan?

“El equipo estaba compuesto por Juan Cruz Colazo, Pablo Berchtold, yo y mi hermano Oreste Bracco, es decir que de los siete que llevamos cuatro eran de Baradero. Fuimos invitados para los nuevos Beach Games que se van hacer en Noviembre en Manaos Amazonas, al norte de Brasil. Es la primer medalla que consigue en esta disciplina para Argentina así que es un orgullo que haya sido nuestra.”