Brutal asalto al “Negro” Álvarez

El Negro Álvarez sufrió un violento asalto este viernes cuando estacionó su vehículo en la puerta de su casa y fue atacado por tres motochorros.

“Estoy cansado de la inseguridad. Hace dos meses me rompieron tres vidrios del auto, me robaron un reloj, me lastimaron la cara y hoy me rompieron dos vidrios tres motos. Por el acento me parece que eran colombianos”, contó el artista en Infama.

Luego, el Negro agregó: “Llegué a mi casa, estacioné en la puerta y tenía bajos los vidrios. En ese momento vi que vinieron dos tipos corriendo y ahí dije ‘soné’. Me empezaron a pedir el maletín, las llaves y me manotearon todo”.

En junio, el humorista también había sufrido otro violento robo.

