Cada cual atiende su juego

Si bien desconocemos los motivos por los cuales la Mesa Sindical no envió este comunicado a BTI, el mismo fue publicado por otros medios de la ciudad donde además se convoca a una Marcha de Repudio para esta semana.

Nos llama la atención como tanta gente capacitada y con experiencia en la lucha por los derechos de los trabajadores pueden haber escrito algo tan alejado de la grave problemática que vive la ciudad culpando directamente de los despidos a la Intendente.

En el mismo, no se hace un análisis de las políticas económicas pro empresariales puestas en marcha por el gobierno nacional, que ayudan a que las empresas se manejen con total libertad y desprecio por los trabajadores y los pueblos de las que son parte.

El comunicado solo hace hincapié en dos temas intrascendentes, como la no difusión de lo que ocurre con Atanor, Germaiz e Ingredion cuando la semana pasada estuvieron los canales cubriendo una nota sobre el intento de soborno a la Jefa Comunal y la supuesta candidatura a Diputada de Antonijevic, algo que desmintió el lunes en conferencia de prensa.

¿Para qué sirve el comunicado?

Evidentemente no tiene validez para la defensa de los puestos de trabajo, ni ayuda a la lucha en conjunto que debe llevar adelante toda la comunidad, sea cual sea su ideología política.

Repetimos, el comunicado ni la convocatoria fue enviada a este medio en particular, pero lo solicitamos y un gremio nos acercó una copia.

Lamentamos les expresiones vertidas en el mismo que solo le sirven a quienes quieren hacer carrera en este año electoral aprovechando la triste situación y el vinculo de amistad con algunos representantes gremiales.

COMUNICADO DE LA MESA SINDICAL DE BARADERO (Duras críticas a la intendenta Antonijevic y convocatoria a caravana).

Los Sindicatos Unidos de Baradero repudiamos la actitud que tuvo la intendenta de nuestra ciudad, al ocultar la grave crisis laboral y económica que viene golpeando al Partido de Baradero, ya que teniendo todos los medios de prensa nacionales a su disposición, sólo se limitó a denunciar una supuesta coima de $100.000 de un comerciante.

Quedó al descubierto su complicidad con las políticas ajustadoras del gobierno nacional al no hacer mención de los graves problemas que sufrimos los ciudadanos de Baradero, cierres de fábricas, despidos, aumentos de tasas, etc.

El individualismo estuvo por sobre el reclamo de los trabajadores.

¡Basta de despidos!

Necesitamos funcionarios que luchen junto al pueblo, y no en contra del pueblo.

INVITACIÓN A TODOS Y TODAS A FORMAR PARTE DE LA CARAVANA DEL PRÓXIMO JUEVES

BASTA DE DESPIDOS! ¡PARO NACIONAL YA!

Los Sindicatos Unidos de Baradero salimos nuevamente a protestar.

Sumate a la CARAVANA y BOCINAZO por las calles de nuestro querido Baradero. Jueves 16, a las 16 hs.

Punto de encuentro: calle Thomas Edison (Estación del Ferrocarril).

DEFENDAMOS LAS FUENTES DE TRABAJO.

Una grieta de la que solo se benefician los empresarios

Este comunicado generó la respuesta de la Intendente donde explicó cuáles fueron las acciones con respecto a la crisis laboral.

Respecto al cierre de la planta de Atanor de Baradero, la intendente manifestó: “Estuvimos permanentemente en contacto con los trabajadores de Atanor trayéndonos y llevando novedades, el mismo 23 que fue el día que vino el OPDS, los trabajadores, los representantes gremiales de Atanor estuvieron en esta oficina, incluso planteando algunas cuestiones que tenían que ver con la inspección y todo se llevó en un camino de consenso y de estrategia siempre en el mismo lugar defendiendo las fuentes de trabajo. Yo estuve presente junto con los empleados y planteándole a Atanor cual era la situación de Baradero con respecto a la decisión que ellos habían tomado y que nosotros no lo íbamos a dejar pasar y haríamos todo lo que esté a nuestro alcance, porque sentíamos que era una planta que durante 100 años tomó nuestros recursos naturales, nuestros recursos humanos y que no merecíamos esta respuesta de decir bueno ya no lo necesitamos. Le plantee y esto como representante de Baradero que el predio de Atanor que es el único predio de setenta hectáreas que ellos hoy están tomando como activos y que estamos dispuestos a plantear la expropiación si ellos no reveían la situación de no seguir invirtiendo en Baradero y por supuesto plantearles que estábamos en condiciones de analizar cualquier reconversión de los productos que se fabrican en Baradero para seguir manteniendo la planta en funcionamiento”.

INGREDION

El 2 de marzo, la empresa solicitó una reunión al municipio para comentar cuál era la situación, donde se plantea la necesidad de reducir personal para tener una producción viable debido a que el costo salarial sobre el productor lo tienen por cuestiones intrínsecas de la empresa y que tienen que ver más que nada porque han perdido mercado sobre todo con respeto a Arcor en los productos más importantes que tienen. “Esa es la postura de la empresa, durante la tarde la gente del gremio del S.O.E.R.M se comunicaron, me pidieron una audiencia y se acercaron a la municipalidad inmediatamente para comenzar a buscar cual era la posibilidad de acompañamiento y de gestión” añadió.

GERMAIZ

Con respecto a Germaíz, la intendente expresó: “hemos tomado conocimiento de que hay una posibilidad de una inversión, Germaiz es una empresa que se concursa el año pasado y que justo cuando tomamos conocimiento se ofrecen un montón de herramientas que la empresa desecha porque plantea el concurso, pero si estoy trabajando tanto desde lo que es producción, ciencia y tecnología, Pymes, para generar posibilidades de fondos para financiar una puesta en marcha con otros capitales.”

Por último, la intendente concluyó: “En ningún momento hemos mirado para el costado sino todo lo contrario, obviamente no hay ninguna decisión que dependa del municipio esto lo sabe todo el mundo, pero estamos al pie del cañón permanentemente con los representantes gremiales de las empresas afectadas trabajando codo a codo para ver que aporte podemos hacer en todo este conflicto realmente.”

Una serie de respuestas que no hicieron otra cosa que reafirmar lo que todos saben y que, evidentemente, apuntó más que nada a responder ese comunicado.

¿Puede Antonijevic cambiar las políticas de estado o frenar a los empresarios?

Haciendo historia nos encontramos con la cierre de Hisisa hace 25 años, donde el Presidente de la Nación era Carlos Menem (PJ) y el Intendente Pedro Carossi (PJ), a pesar de la lucha del ex jefe comunal, incluso prometiendo renunciar si cerraba Hisisa, nada pudo hacer al respecto y la empresa cerró.

Esto no quiere decir que se deje de pelear, la intendente debería ser invitada a encabezar las gestiones en defensa de los puestos de trabajo, debería pararse enérgicamente frente a las autoridades provinciales y nacionales haciéndoles saber con énfasis que el futuro de la ciudad que gobierna se encuentra jaqueada por los CEOS que comulgan con el macrismo. Ese es el accionar que espera Baradero en su conjunto de la intendente municipal.

Cuando el diablo mete la cola

En esta absurda pelea mediática de politiquería local berreta, los únicos beneficiados son los empresarios, los mismos que pusieron un candado en la puerta de Atanor el 22 de febrero, mandaron a la quiebra a Germaiz y presentaron un preventivo de crisis en el caso de Ingredion.

Los mayores perjudicados son los trabajadores, todas esas familias que sufren pensando en su futuro y les importa un carajo, Macri, Cristina, Fernanda o Aldo, porque tienen problemas muchos más serios que resolver mientras que quienes deberían bregar por ellos juegan a ver quién sale mejor parado de esta encrucijada y gana más votos en las elecciones de este año.