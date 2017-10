Calle Anchorena: Seguirán por la cuadra de la Iglesia

La obra de mejoramiento central avanza según los tiempos previstos. Este fin de semana comenzarían con la colocación de la vereda y adoquines. Y la próxima semana inician con la rotura de vereda entre Rodríguez y Oro.

Avanzan según los tiempos previstos los trabajos de mejoras en la calle Anchorena, entre Santa María de Oro y Malabia. SE viene la etapa de las nuevas veredas y la próxima cuadra que van a intervenir será la de la Parroquia Santiago Apóstol. Allí es solo una vereda que modificarán porque la cuadra de la Plaza Mitre quedará igual. Esta semana comenzaron con las mediciones en esta segunda cuadra para ultimar detalles y preparar las tareas venideras.

“La obra está ajustada al cronograma, se vienen cumpliendo los plazos, este fin de semana comenzamos con la colocación de las veredas y a partir del lunes 9 prosigue con la colocación de los adoquines de la calle”, indicó el arquitecto Pablo Correa, director de Obras quien recordó: “La calle quedará a la misma altura de la vereda”.

Correa resaltó que “el concepto que vamos a implementar con esta obra es el de prioridad peatón, podrán circular vehículos pero a una velocidad menor que la habitual”.

“La próxima cuadra será la de la Iglesia”, adelantó el arquitecto; es decir, Anchorena, entre Rodríguez y Oro. “Estamos haciendo el replanteo para la colocación de luminarias y en la próxima semana comenzarían con la rotura de las veredas para instalar las nuevas cañerías de agua y continuar con el mismo proceso que se hizo en la primera cuadra”. Correa remarcó: “La Plaza Mitre no se interviene”.

Con la llegada de la Primavera empieza una época donde los turistas eligen de manera más continua disfrutar de un fin de semana en Baradero o ser la opción para los fines de semana largo. Y se incrementa en el verano. La obra de calle Anchorena estará en plena etapa de ejecución ya que el plazo total es de 180 días. Qué pasará con los comercios para que no vean afectadas sus ventas ya previendo el fin de año. “La idea es no paralizar la obra pero sí ajustar las tareas a la funcionalidad de los comercios, se vendrán las fiestas y las tareas que haremos serán de tal manera que no entorpezcan el funcionamiento normal de los comercios; esto es, dando prioridad a una labor y a otro o también cambiando los horarios de trabajo”.

Escalera al Cristo de la Hermandad

Continuaron las tareas desmalezamiento sobre la barranca para instalar una escalera que conecte directamente con el Cristo de la Hermandad. “Dentro del proyecto de la costa está la escalera para llegar hasta el Cristo y lo que se encuentra en ejecución son la construcción de las bases, los pilotes de anclaje de la escalera”, dijo Correa y explicó: “Será una escalera que también cumple la función de mirador porque tendrá algunos descansos”. La escalera al Cristo tiene que estar lista dentro de 45 días aproximadamente.

