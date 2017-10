Cambiemos suspende el cierre de campaña también en Baradero

Cambiemos suspendió también en Baradero el cierre de campaña, por el caso Maldonado, a raíz de la aparición de un cuerpo en el río, a 300 metros de donde fue la protesta en la que desapareció el joven artesano.

Si bien aun no se confirmó la identidad, todo hace suponer que se trataría de Santiago.

La Jefa Comunal, Fernanda Antonijevic, confirmó la suspensión de los actos y se refirió al contenido político del trágico hallazgo a días de la contienda electoral;

“Justamente y hasta no conocer información oficial, por respeto y sensibilidad con la familia Maldonado hemos decidido suspender el acto de cierre de campaña que teníamos programado para este jueves a las 18 horas. En el gobierno hay una alta preocupación con el tema de la desaparición de Santiago Maldonado y hasta no recibir información oficial- que se diga si ese cuerpo corresponde o no a Santiago y sobre todo en el caso de que lo fuera, definir los causales de muerte- obviamente es un caso con altísimo contenido político así que hemos decidido suspender el cierre de campaña”.

“Yo lo que veo desde el gobierno es que permanentemente están en búsqueda de la verdad, sea Santiago el cuerpo que se encontró o no, saber dónde está y obviamente que todo lo que deseamos es que aparezca y que aparezca con vida”.