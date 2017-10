Camino a las legislativas: La definición cada vez más cerca

Tramo final para definir quiénes serán los concejales y consejeros escolares que asumirán en nuestra ciudad. Entre Cambiemos, Unidad Ciudadana y 1País concentraron casi el 70% de los votos de las PASO; con una amplia ventaja de Fallet sobre Carossi con más de 4.300 votos.

Dentro de cuatro domingos sabremos quiénes serán los ganadores de las elecciones legislativas 2017. El tramo final de la campaña comenzó a rodar sin demasiados cruces entre los candidatos que buscan acceder al legislativo local.

En nuestra ciudad quedaron claramente dos “grupos” bien diferenciados entre sí por la ventaja de votos que hay entre ellos. Podemos decir así que Cambiemos, Unidad Ciudadana y 1País obtuvieron un amplio caudal de votos mientras que el resto de las fuerzas políticas están, por lo menos, a 1.500 votos más de los que sacaron en agosto para asegurarse.

Así, ese grupo de “arriba” disputará del lleno cómo será el reparto de las ocho bancas legislativas que Baradero pone en juego. En función del resultado de las PASO, quedó establecido un 4-2-2; es decir, cuatro bancas para el oficialismo; dos para el carossismo y dos para Morales.

En cambio, el otro grupo integrado por las otras cuatro fuerzas políticas deberá más que duplicar los votos obtenidos en agosto, lo que se traducen en una difícil remontada porque como en toda elección, hay polarizaciones que provocan que para algunos candidatos todo sea cuesta arriba. De todas maneras, no bajan los brazos y salen a ruedo entre algunas propuestas y críticas al oficialismo o al resto de la oposición para diferenciarse.

Por supuesto que todos buscarán obtener un mayor caudal de votos ya que de las 12 listas de precandidatos solo quedaron en competencia electoral 7 propuestas. Además, hay otro dato, casi 6 mil personas habilitadas para votar no participaron de las PASO; y según lo ocurrido en nuestra ciudad en las últimas elecciones, se volcaron más votos en las generales que en las primarias.

Otra variable que puede determinar el resultado final de este año electoral es que hay un porcentaje de votantes que acompañan al oficialismo pero que decidieron meterse de lleno en las internas de Unidad Ciudadana y de Cumplir. Es decir, son votos que recibieron los candidatos en agosto pero que después migrarán a Cambiemos.

La cantidad de votos que necesitarán para asegurarse ingresar al Honorable Concejo Deliberante es de aproximadamente 2.600 votos (en base a las PASO). La cifra se determina en base a la cantidad de los votos positivos (se suman el total de votos de cada lista) y se divide por ocho, que es la cantidad de bancas que están en juego. Los que queden por debajo de ese coeficiente, no tendrán chances de disputar bancas. Quienes lo superen sí, y luego, por el resto de los votos se conforma el reparto de los escaños legislativos.

Cambiemos descansa en los laureles porque el triunfo en las PASO, de la lista encabezada por Rosana Fallet, fue muy amplio con respeto a los otros competidores: Obtuvo más de 7.800 votos que representaron el 37%. Y en segundo lugar aparece Unidad Ciudadana con Aldo Carossi quien tan solo cosechó el 16,5% (poco más de 3.400 votos) La elección del exintendente, quien se encamina a ser concejal, no fue lo esperado porque obtuvo menos de la mitad de los votos de 2015. Un dato que se traduce, no solo en pérdida de votos sino de capacidad de mantener la unidad del peronismo local que se dispersó en varias listas. Por eso, en esta elección, no solo se ponen en juego quiénes accederán al Honorable Concejo Deliberante o al Consejo Escolar sino también cómo se rearmará el peronismo local, ya pensando en fortalecer el espacio de cara al 2019.

El cronograma

Actualmente está vigente el período de campaña electoral y el cronograma electoral continúa de la siguiente manera:

Desde el 7 de octubre regirá la prohibición de actos públicos susceptibles de promover captación de votos.

El 12 de octubre procederán a destruir los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos. Ese mismo día vence el plazo para justificar la no emisión del voto en las primarias.

El 20 de octubre finalizará la campaña electoral y el domingo 22 de octubre será la elección general. El 24 del mismo mes comenzará el escrutinio definitivo.

El 21 de diciembre finalizará el plazo para justificar los motivos de la no emisión del voto en la elección general. Y el cronograma electoral finaliza el 1° de febrero de 2018, fecha en la que finaliza el plazo para presentar el informe final de la campaña.

Los clasificados a octubre

Candidato Votos Porcentaje

Fallet 7.837 37,39%

Carossi 3.459 16,50%

Morales 3.330 15,89%

Ramos 1065 5,08%

Carrizo 1.000 4,77%

Díaz 915 4,37%

Lacabanne 505 2,41%

Los votos de agosto

Positivos 20.962 92,8%

En blanco 1.369 6,06%

Nulos 257 1,14%

Total de votos 22.588 78,44%

Publicado por La Autentica Opinión (edición del 29/09/17)