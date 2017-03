Cárdenas: “Es de atorrantes y de mala leche buscar rédito político a una situación tan angustiante”

A mediados de esta semana un grupo de concejales representando a los diferentes bloques que componen el Concejo Deliberante se reunieron en la localidad de Cardales con uno de los representantes legales de la Empresa Atanor, quien les transmitió el mismo mensaje que hizo público la empresa con respecto a los motivos del cierre de la planta.

Entre los ediles acordaron mantener dentro del grupo lo ocurrido allí, debido a que este abogado no era más que eso, es decir no tenia poder de decisión para revertir la situación, solo brindaba sus servicios a la empresa, pero además y fundamentalmente para no generar más angustia en los trabajadores. Pero aparentemente alguno de ellos no cumplió y quiso sacar algún tipo de rédito haciendo publico lo que pasó en ese encuentro de poca importancia. Esto generó inquietud y malestar entre las familias afectadas y el enojo del Presidente del HCD, Prof. Martín Cárdenas que repudió con duros términos la actitud del concejal que se “desbocó;

“Lamentablemente algunos dicen una cosa de la boca para afuera, cuando dicen que todos debemos ponernos la camiseta de Baradero, que todos tenemos que trabajar en conjunto fuera de todo interés político pensando en todos esos trabajadores que la están pasando mal y en sus familias y luego tienen actitudes de mala leche, actitudes de atorrantes, actitudes de hijo de puta por generar una ventaja política y lograr la angustia de los trabajadores, porque ayer un delegado de la empresa Atanor me llamó, porque fui yo quien gestionó esa reunión, porque fui yo quien se movió desde Concejo Deliberante como presidente para llegar a tener una comunicación con alguien de la empresa, porque cuando esto se decanta tan rápidamente, el mismo día que nos enteramos de la triste noticia del cierre de Atanor lo primero que hago es tratar de buscar algún contacto, alguna dirección y hablar con alguien de la empresa para que nos de las explicaciones contundentes y nos fundamente el por qué había tenido este destrato hacia la ciudadanía de Baradero, cuando Baradero siempre le había ofrecido las mejores condiciones a la empresa para que se desarrolle y llegamos a concretar esta reunión en un término medio entre Buenos Aires y Baradero porque así lo acordamos, yo la hago amplia como para no esconder nada, como para llevar la fuerza del Concejo Deliberante y tratar de sumar alguna alternativa, alguna herramienta y realmente que luego te salgan con esta actitud aquellos que dicen defender a los trabajadores, aquellos que dicen ponerse la camiseta de Baradero y aquellos pseudo periodistas que también salgan con un titulo amarillento de esta manera por más que sabemos que la situación es preocupante lo que sea, vino a poner en vilo nuevamente a los trabajadores de Atanor que habían comenzado a recorrer un camino de algo más de tranquilidad con la conciliación obligatoria, con esta reunión de hoy, es de atorrantes y de mala leche tratar de buscar un rédito político a una situación tan angustiante que estamos viviendo en Baradero”.

“Es lamentable que alguien en un momento tan sensible de nuestra ciudad, en un momento donde todos debemos ponernos la camiseta de Baradero, estar juntos a los trabajadores defendiéndolos y sobre todo contenerlos, algunos que dicen que quieren contener a los trabajadores, que quieren apoyarlos luego terminan generando herramientas y acciones por fuera para provocarles más angustia, esa es la ambivalencia que yo veo en algunos dirigentes en estos momentos, lo repudio totalmente, lamentablemente algunos dicen algo para afuera y luego hacen cosas a escondidas y son tramposos por otro lado.”