Cárdenas: “Fernanda fue muy inteligente en el armado de la lista”

El actual Presidente del HCD, Martín Cárdenas, que renovó el domingo su banca ocupando el segundo lugar en la lista del oficialismo, en una entrevista pos elección, habló sobre sus nuevos compañeros de bancada y analizó el triunfo;

¿Crees que Fernanda en el armado de la lista busco nombres con perfiles muy concretos que complementen la gestión desde el legislativo?

“Creo que con Rosana encabezando la lista hemos ganado una candidata y una funcionaria de una gran sensibilidad social, con un perfil parecido a nuestra querida y recordada Verónica Bard, que realmente le va a aportar a nuestro equipo, ese trabajo de campo, de calle, que fíjate vos que por ahí puede parecer que un Concejal es electo para generar leyes, ordenanzas, para generar cuestiones que legislen nuestra ciudad, pero muchas veces-la mayoría- esas acciones o esas leyes que vos generas, son a partir de las falencias que vos tenes que observar o que todavía observas que no están reglamentadas y el caminar las calles, el estar en contacto con el vecino y el observar plenamente las problemáticas, hacen que vos tengas un abanico mucho más grande de ver lo que está faltando para poder legislarlo y poder regularlo. Yo creo que el trabajo que va a tener Rosana va a ser arduo, ella ya lo viene haciendo, aportando desde lo privado para mejorar la calidad de vida de cierta porción de los ciudadanos de Baradero y ahora más que nada va a tener la estructura del estado para hacerlo. Yo ya estoy en la gestión y voy a continuar trabajando de la misma manera, con Verónica Pena sumamos también una persona con un gran contenido político, ni hablar con Gabriel Descalzo también, por lo tanto si comparto lo que vos decís que Fernanda fue muy inteligente en el armado de la lista y busco varios perfiles como para saber que parte de su gobierno cada uno de nosotros le vamos a complementar”.

¿La intendente dijo que el mayor temor en las elecciones era saber cómo tomaba el pueblo las obras de “avanzada” que habían encarado, qué opinas?

“El temor ese era el temor de todos, sabiendo que no íbamos a disminuir en el caudal de votos que habíamos tenido en las PASO, pero también nos poníamos nuevamente a consideración de la gente para ver si estos cambios que estábamos generando iban a incrementar el caudal de votos. Vemos hoy con el diario del lunes y después de la excelente jornada que se realizó ayer que la gente, más allá de esa queja y de esa problemática cotidiana que le provocó en el momento que tenía barro en la calle o que le estaban rompiendo la vereda, mas allá de eso entendió que ese era un paso necesario para ir en búsqueda de un futuro mejor, hoy los votos nos da la razón que vamos por el camino correcto”.

¿Qué balance haces después de dos años de gestión y con este espaldarazo de la gente en la elección?

“Hoy estamos desde el otro lado del mostrador, hace dos años que estamos gobernando, nos hicimos cargo, nos hacemos cargo de todo, de lo que pasó, de lo que está ahora y lo que viene por delante y por lo tanto te digo que para nosotros no es un peso estar gobernando, la ciudadanía se ha dado cuenta de que esa cosa que se planteaba desde el Carossismo que si no eran ellos no iba a poder gobernar nadie, que no se iba a hacer el festival, que no iba pagar los sueldos, que no se iban a hacer obras, todas esas cosas la gente se dio cuenta que no era así, y que hay grupo de trabajo comandado por Fernanda que estamos dispuesto hacer lo que hay que hacer, a gobernar la ciudad, a tomar decisiones, aguantarnos las cosas cuando las cosas no vienen bien, pero sabiendo que las decisiones que tomamos es en beneficio del bien común.”