Cárdenas: “Me enoja cuando con liviandad se deja entrever que no se hace nada por defender las fuentes de trabajo”

El periodista del Diario de Baradero, Gabriel Moretti, en un artículo titulado “Acerca de lo que se escucha”, opina sobre las declaraciones realizadas por el Pte. del HCD y candidato a concejal, Martín Cárdenas en una entrevista radial.

Moretti hace una lectura política de sus expresiones, que Cárdenas considera erróneas. (Al final republicamos el articulo)

La nota fue publicada en este medio y el edil pidió derecho a réplica, donde dijo lo siguiente;

“Primero deseo manifestar que no tengo ningún problema ni profesional, ni personal con el señor Gabriel Moretti a quien conozco y con la cual hemos charlado en varias oportunidades, pero sí soy un convencido, lo he hecho en varias oportunidades aquí en el concejo o en mi vida particular o profesional que cuando uno hace cosas, trabaja en serio y tiene ciertos valores, no hay que callarse la boca y cuando intentan tergiversar algunas cuestiones que se dicen, no hay que quedarse callado – este es el caso-, porque en realidad aquí se hace mención a una frase que se dijo en un contexto más largo, en una conversación, en un dialogo y no solamente esa frase así a secas, para que luego se plasme una opinión direccionada solamente en un sector, porque entiendo que más allá de reconocer la crisis laboral por la cual estamos pasando en nuestra ciudad, en mi persona desde la presidencia del Concejo Deliberante y en unanimidad con todos los bloques políticos de Baradero hemos hecho un gran trabajo con respecto a intentar solucionar o atenuar todas estas problemáticas laborales que se están viviendo en Baradero, por lo tanto no me puedo quedar callado la boca solamente a que se me analice desde un punto de vista, sino en este sentido, es decir que desde aquí se ha trabajado mucho, estamos todos los concejales de Baradero parado de una sola vereda y de un solo lado cuando se refiere a defender los trabajadores de Baradero y que las situaciones puntuales de las empresas de nuestra ciudad que han tenido la merma o los despidos de trabajadores, obedecen a varias circunstancias, algunas que tienen que ver directamente con la culpa del gobierno anterior, otras que quizás pueden ser que estén relacionadas con alguna decisión tomada por este gobierno y otras que tienen que ver con decisiones de mercado interno que son ajenas a este gobierno y al gobierno anterior.

Por lo tanto creo que eso es lo que hay que aclarar y cuando yo hablo de producir o profundizar el cambio y no volver al pasado, hablo también de todas estas cuestiones porque yo realmente he sido muy critico, he sido muy crítico con ciertas decisiones que se han tomado del gobierno nacional- te lo he dicho también a vos personalmente o en alguna entrevista- y creo que ese es el cambio que yo también quiero profundizar y no solamente me detengo en los despidos o en la parte laboral, creo que debemos ir a una nueva política, adonde cada uno tenga derecho a decir lo que siente, más allá del gobierno que esté gobernando, porque lo que sí hay que aclarar es que quizás en años anteriores con otro gobierno cuando uno decía algo criticando a su propio gobierno era castigado, ahora eso no sucede y creo que también eso es parte del cambio que debemos profundizar, por eso es mi frase puntual que yo hacía y no solamente me remitía a la parte laboral”.

¿Votaron por unanimidad la Emergencia Laboral?

“Lo que hizo ayer el Concejo Deliberante en forma unánime es seguir agregando elementos para fortalecer y respaldar al gobierno de la Intendenta Antonijevic para que siga gestionando y realizando acciones propositivas en búsqueda de atenuar o solucionar los problemas laborales que tenemos en nuestra ciudad”.

¿Me da la sensación que desde provincia y nación les dieron la espalda al municipio y ustedes como representares de este gobierno no fueron lo suficientemente rebeldes para exigirles mayor apoyo para su pueblo?

“Quizás es un error de este Departamento Ejecutivo y hasta asumo el mío como presidente del Concejo no haber dado a conocer todas las gestiones que se hacen y que se hicieron. Yo creo que tanto la Intendenta, por más que a veces se desconozca y se haya querido hacer un cuestión política del tema, como el Concejo Deliberante hemos estado presentes en cada uno de los conflictos y seguimos estando como por ejemplo la semana pasada viajaron tres Concejales a hablar con la jueza por el tema Germaíz, ayer previo a la sesión estuvimos reunidos aquí con los delegados de Germaíz. Estuvimos, estamos y vamos a estar presente para ayudar en cada uno de los conflictos que se fueron produciendo a nivel laboral, por eso creo que más allá de que por ahí en algún momento se haya hecho, a mi entender, una utilización política del tema, Baradero entiende que nosotros no les hemos dado la espalda, hemos estado con la gente de Atanor ofreciendo las herramientas cuando había que ofrecerlas, con un final quizás no tan feliz como todos hubiéramos esperado, hemos estado con la gente de Ingredion, estamos con la gente de Germaíz, hemos realizados reuniones aquí en el Concejo, hemos realizado reuniones en el despacho de la Intendenta, han venidos funcionarios”.

¿Creo que presentar lo de Maro como la gran solución fue una payasada?

“Lo que hizo Maro es adherirse a un plan de transformación productiva, donde la empresa que ingresa a este plan tiene una series de beneficio- por eso lo toma- y hay un compromiso como para comenzar a capacitar y a tomar aquellos empleados que fueron despedidos o fueron quedando cesantes en otras empresas que también tomaron este plan. Es una red, un entretejido, es un plan que no se conoce demasiado, que se está promocionando y que viene a atenuar esta circunstancias laboral aquí en Baradero, se ha ofrecido, la Intendenta lo ofreció desde un primer momento, la empresa Maro lo tomó, la empresa Ingredion también, luego se verán los resultados, está el compromiso de Maro de comenzar a la brevedad con las entrevistas y en el mes de agosto tomar entre 20 o 30 puestos de trabajos y luego seguir”.

Volviendo al derecho a réplica, ¿te enojó que se sacara de contexto tus palabras?

“Por eso te digo, me enoja cuando con liviandad se deja entrever que no se hizo nada por defender las fuentes de trabajo, yo te digo que personalmente le estoy dedicando mucho tiempo de mi vida, como corresponde para eso soy presidente del Concejo Deliberante, para eso soy concejal y fui elegido en generar acciones propositivas para tratar de atenuar esta situación, nadie me lo va a poder desconocer, nadie me lo va a poder desmentir en la cara y cuando alguien lo quiera hacer seguramente tendremos una charla y lo haré entrar en razón porque las cosas están a la vista.”

Nota de Opinión

Acerca de lo que se escucha

En un reportaje que días pasados una emisora local les hiciera a dos candidatos a concejal por el frente Cambiemos, Rosana Fallet y Martín Cárdenas, éste dijo lo siguiente: “Sabemos que va a ser una elección reñida, eso no lo desconocemos, lo que se va a poner en disputa en esta elección es seguir hacia el futuro, seguir produciendo este cambio o volver al pasado“.

Nada nuevo descubrimos respecto a lo reñido que puedan resultar los resultados electorales de los próximos comicios, pero lo notable es lo que dice Cárdenas, no olvidemos que se trata del actual presidente del Concejo Deliberante, en cuanto a “seguir hacia el futuro produciendo este cambio o volver al pasado”. Nos inclinamos a pensar que Cárdenas habló sin pensar demasiado lo que decía quizás urgido por la misma dinámica de la entrevista radial. Si en cambio sus palabras surgieron tras haberlas meditado, nos preocupa seriamente.

Nos dice el presidente de nuestro Concejo Deliberante a nosotros, los ciudadanos, que se pondrá en disputa seguir hacia el futuro. Cabe preguntarse, llegado este punto, a cuál futuro se refiere, ¿al del endeudamiento sin fin? ¿al de la miseria planificada? ¿al de la pérdida de puestos de trabajo incesante? ¿al de la quita de derechos a los jubilados? Desde nuestra óptica el futuro se presenta más que oscuro, directamente negro. Es evidente que el concejal Cárdenas no ve las cosas de igual manera ya que, de inmediato y refrendando lo dicho instantes antes, habló de “seguir produciendo este cambio” y aquí surgen más dudas que antes ya que no entendemos a qué otro cambio puede referirse que no sea a la tragedia que se vive, que sume en la angustia a gran parte de la sociedad en general y a la de Baradero en particular. Cárdenas pareciera ignorar que Atanor cerró sus puertas, que la planta incendiada en Alsina difícilmente sea reconstruida, que lo de Germaíz está más que verde y que hace horas nada más, se ha salido de un grave conflicto en la empresa Ingredion que, por ahora, arrojó un saldo de varios despedidos y la degradación del convenio de trabajo de su gente.

Como si no hubiera bastado, para reafirmar conceptos el concejal de Cambiemos aclara que se puede “volver al pasado”, cosa que nos parece muy poco feliz ya que, salvo los banqueros y especuladores financieros, a nadie del pueblo, ni aún a aquellos que siendo parte de él votaron a Cambiemos, le disgustaría volver al pasado. Así como se ha sostenido durante siglos que no hay ateo que de noche no piense en Dios, también sospechamos que no hay votante de Cambiemos que de noche no piense en que se ha equivocado.

¿Qué jubilado prefiere tener la mitad de los remedios gratuitos que tenía antes, que los aumentos de sus haberes sean magros en razón de la caída de la actividad económica y que esté amenazado, precisamente en el futuro y a raíz del cambio, de sufrir el congelamiento de su estipendio?

¿Qué pensarán todos aquéllos que, por carecer de los aportes necesarios ya que fueron explotados por sus empleadores o maltratados por el destino, no podrán jubilarse y deberán optar por una pensión más magra todavía que las jubilaciones mínimas a partir de que el gobierno nacional dejó caer el decreto que en el pasado lo permitía? ¿Cómo harán para protegerse del frío los que están sin trabajo y difícilmente puedan pagar una factura de luz y de gas con montos antes populares y ahora siderales ?

Todos estos, o la gran mayoría, seguramente desearían volver al pasado al que Cárdenas condena desde sus palabras. Sabemos del origen político del joven concejal por lo que en cierta manera confunden sus conceptos; con todo respeto, creemos que deberá aprender que los partidos políticos son nada más que una herramienta puesta al servicio del pueblo y que si esa herramienta no sirve para estar al servicio del pueblo, como ahora sucede, se está al servicio de la oligarquía, concepto que resulta incontrastable con los datos de la realidad cotidiana.

Es muy difícil dar un paso al costado cuando lo que se apoya desde una banca está lejos de lo que se piensa, pero hace pocas horas, Bruno Dipasqua se dijo para sí que no deseaba ocupar un lugar en el que sentía incómodo y tuvo la dignidad de apartarse, gesto que en los tiempos actuales, con políticos tan cuestionados, debe ser muy valorado, sobre todo por los que miran desde los años más tempranos en busca de ejemplos.

Gabriel Moretti

El Diario de Baradero