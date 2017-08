Cárdenas: “Siempre hemos sentido que Cambiemos es un equipo”

A pocos días de las PASO, las diferentes listas que se someterán a la decisión popular, recorren la ciudad y los medios de comunicación hablando de sus propuestas e invitando a la población a que los acompañen el domingo 13 de agosto.

En el caso del oficialismo en Baradero, la lista de Cambiemos que acompaña a la Intendente Fernanda Antonijevic, si bien no irá a internas, aspira a obtener un importante caudal de votos que le garantice en octubre obtener las bancas necesarias para mantener la mayoría en el legislativo.

Hablamos con Martín Cárdenas, actual Presidente del HCD, es el único concejal que finaliza su mandato y vuelve a formar parte de la lista ocupando el segundo lugar.

¿Han logrado mantener la unidad a pesar del desgaste de la gestión?

“Siempre hemos sentido que Cambiemos es un equipo y creo que Fernanda ha logrado potenciar todas las facultades que cada uno de los integrantes de este equipo tiene y creo eso se ve reflejado en las obras y en el porvenir que está viniendo para Baradero”.

¿Muchos pensaron que la alianza Cambiemos no iba a durar?

En el 2013 cuando yo fui candidato junto a Fernanda, ella encabezaba la lista yo iba en segundo lugar, decían que no íbamos a dudar ni dos meses, ganamos las legislativas en ese momento, hicimos a mi entender un muy buen trabajo como oposición en el Concejo Deliberante y creo que el resultado de ese trabajo hizo que en el 2015, después de 24 años de una forma de llevar adelante el gobierno, la gente de Baradero propuso un cambio y votó un nuevo equipo de trabajo y creo que más allá de las rispideces- no lo vamos a negar- que hubo en el armado de lista porque realmente todos teníamos ganas de colaborar, todos querían tener un lugar expectante, creo que hemos armado una muy buena lista en donde todos los espacios políticos que forman Cambiemos estamos representados- algunos quizás un poco más adelante, otros más atrás- pero me parece que acá todos hemos entendido- yo lo dije el día que presentamos la lista- que nos costó mucho llegar al punto donde estamos y sería muy iluso de nuestra parte por un concejal más o un concejal menos, romper este equipo de trabajo, romper estas ganas que tiene todo este grupo de personas y perder la posibilidad histórica de seguir transformando Baradero, esa fue la premisa al momento de cerrar la lista y esa es la premisa que tenemos al momento de caminar la campaña ahora”.

¿Crees que ha sido un concejo productivo estos dos años?

“Las propuestas cuando nosotros éramos oposición las planteábamos y quizás los que son oposición ahora han intentado colocar palos en la rueda o hacer un aprovechamiento político de las causas y no han propuesto algo progresivo para Baradero eso puede ser, lo que si te puedo decir también es que el en concejo deliberante todas las comisiones de trabajo- tengo conocimiento por estar en la presidencia-han trabajado de una manera excepcional y en el momento de ir hacia adelante- para aprobar alguna obra o alguna mejora- el concejo ha trabajado mancomunadamente y bien”.

¿Que aporte hizo a la gestión de Antonijevic este HCD?

“Yo creo que es un concejo deliberante distinto, difícil, porque aquellos que durante 24 años fueron oficialismo, que saben del manejo del municipio, que saben de todos los escondites donde pueden sacar un provecho político, ahora los tenemos sentados en la vereda de enfrente y creo yo para todos aquellos que formamos parte de este bloque actual del equipo de Cambiemos en el concejo, no ha sido tarea fácil defender la gestión, creo que lo hemos hecho en conjunto bien y eso tiene que ver también con nuestro slogan de campaña que es ayudar a hacer estos dos años, con todas las obras y todos los adelantos que hubo en Baradero- mas de 70 obras entre las realizadas y las que están en ejecución-, han pasado por el concejo y desde el bloque hemos trabajado para brindarle al ejecutivo las herramientas que el ejecutivo precisaba, por lo tanto tenemos un aporte importante los concejales de Cambiemos en este progreso que ha tenido Baradero”.