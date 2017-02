Cárdenas “Yo creo que Carossi ya ha dado todo lo que podía dar”

El Presidente del Concejo Deliberante, Prof. Martín Cárdenas, habló con BTI sobre los temas a tratar en la sesión extraordinaria de este viernes 10 de febrero. Además se refirió a la relación de los bloques y opinó sobre la posible candidatura de Carossi para las elecciones legislativas 2017.

También confirmó que será el candidato a concejal de la Coalición Cívica – Ari que integrará la lista de Cambiemos.

¿Qué temas se tratarán en esta sesión extraordinaria?

“SÍ, sí por la necesidad que tenemos de tratar el tema específicamente de la aprobación para la realización de un alambrado perimetral y la colocación de un portón en el basural y también el expediente que tiene que ver con el recital del próximo 15 de Maluma con lo que respecta a la autorización para el uso del espacio público, digamos una serie de cosas que como bien sabes en este periodo del año donde hay sesiones extraordinarias cada vez que se suscitan temas de interés del ejecutivo o que precisen pasar por el Concejo se convoca a una sesión extraordinaria para darle tratamiento a los mismos.

Está pautado para mañana a las diez de la mañana realizar primero una reunión de labor legislativa para avanzar- va a estar presente el secretario de gobierno explicando estos dos expedientes-, así que una vez que concluyamos esa reunión tenemos la extraordinaria que va a tener también el tratamientos de otros temas menores con respecto al giro de expedientes de distintas comisiones, también vamos a estar presentado un documento en solidaridad, en repudio a lo que sucedió con Lucas Rotela recordando un próximo aniversario de su muerte y otras cuestiones más”.

¿Cómo es la relación interbloques en el HCD?

“Desde lo político está perfecto que se den esas discusiones, esos debates subidos de tono, porque yo como siempre digo cuando ocurre eso, lo que siempre obtenemos es la mejor resolución para la gente. La relación nunca ha cambiado en el Concejo Deliberante, siempre y cuando entendamos los Concejales que debemos dejar lo personal de lado y abocarnos a lo político, si se que este es un año electoral y a medida que pasen los meses el clima en el concejo va a ir subiendo y es donde quizás aquellos bloques que no son oficialismo tienen los medios y las formas de expresarse para tener repercusión en la comunidad. Seguramente ese tono político va a ir creciendo en estos meses pero yo creo que va hacer en ese sentido nada más”.

¿Cómo vez la gestión de Antonijevic?

“Veo una Intendenta realmente muy activa gestionando, se está haciendo un despliegue de obras muy grande como yo realmente hacía años que no veía. Tengo la suerte y el orgullo de estar compartiendo la gestión y sé lo que se está gestionando, sé lo que se está concretando y sé las planificaciones a futuros que hay, lo que pasa es que venimos de muchos años de buscar lo inmediato, de buscar el resultado rápido y luego eso con el pasar de los años nos hacía ver que hemos cometidos errores. El hecho de los cordones cunetas y la liberación de las calles que se está llevando a cabo nos da una muestra de eso- que las calles están todas desniveladas una con otras y hace que el cordón cuneta quede un metro más abajo que el de la calle -y antes eso provocaba que los barrios se inunden, creo que por primera vez desde hace muchos años se está planificando a largo plazo, de hecho en las últimas precipitaciones en donde por ejemplo tuvimos evacuados o inundados graves en San Pedro, San Nicolás, Arrecifes y Pergamino, aquí en Baradero no lo tuvimos, ese es el trabajo que se ha volcado en los barrios y por eso cuando me hablaban del aumento de tasas, yo decía que votaba convencido”.

¿Por último, Carossi adelantó que será candidato por el PJ, qué opinas?

“Yo creo en lo personal que una persona que entregó tantos años a la política, que estuvo ya en un cargo muy importante como es el de Intendente y perdió una elección creo que ya ha dado la totalidad de lo que podía dar. En mi caso luego de ser tantos años Intendente, no haber creado puestos de trabajo, no haber dado soluciones a las inundaciones en los barrios, no haber generado una impronta turística para que la ciudad de Baradero sea más conocida, no haber generado un festival que se va autoabastecer y no metiendo plata de otro lado, después de haber hecho esos desacomodes yo no sería candidato de ninguna manera.”