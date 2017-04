Carlos Monti sin aire en “Magazine”: define su futuro televisivo

A fines de marzo, Carlos Monti se despidió entre lágrimas del programa “Informadísimos” por la pantalla de Magazine.

En ese momento el conductor dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo vivió ese momento especial.

“Me emocioné así por una cuestión particular, las despedidas no me gustan”, expresó el periodista.

Lo cierto es que ahora Monti se encuentra en días claves para definir cómo será su vuelta a la televisión.

Si bien en un momento se anunció que iba a conducir un programa por la misma señal de cable por la tarde, hasta el momento ese proyecto se encuentra postergado.

Más allá de eso, Carlos quedó en una excelente relación con los encargados de la señal donde trabajó durante siete años y fue una de las caras más reconocidas de la programación.

En tanto, esta semana se definirá si Monti se suma a AméricaTV. Ya hubo una propuesta formal de la emisora y está encaminado. Faltan resolver algunos detalles del contrato. En las próximas horas habrá una definición.