Carlos Tomada visitó Baradero e invitó a votar por Unidad Ciudadana

En la tarde del sábado, el ex Ministro de Trabajo Carlos Tomada visitó la ciudad de Baradero para darle su apoyo al Frente Unidad Ciudadana, si bien aclaró que no se mete en las internas, llegó invitado por la lista que encabeza el ex intendente Aldo Carossi.

A las 18 Hs. en la confitería ubicada en la esquina de San Martín y Rodríguez, se llevó a cabo un acto donde el ex funcionario nacional se refirió a la actual crisis laboral en el país y en nuestra ciudad como consecuencia de las políticas de estado del gobierno de Mauricio Macri.

Ante un nutrido grupo de gente, se escuchó la palabra de Carlos Tomada, quien estuvo acompañado del concejal Carlos Oliveri y los pre candidatos Carossi, Iozzia y Moreira.

El ex Ministro de la cartera laboral, entre otras cosas, expresó; “Hubo un tiempo no muy lejano, había vuelto, no solo la realidad del trabajo, sino además la expectativa de tener trabajo, es increíble como en un año y medio eso se ha desmantelado, otra vez el trabajo vuelve a ser un problema. La desocupación ha vuelto a crecer, en el GBA ha llegado a niveles de desocupación de dos dígitos. Perdimos capacidad adquisitiva, lo que perdió un trabajador en el 2016 es equivalente a un mes de sueldo. El empleo industrial en la Argentina cayó todos los meses, durante 18 meses todos los meses el empleo industrial fue menor en la Argentina.

Esto no fue un error, la decisión era que aumentara la desocupación, era necesario para los planes del gobierno generar una crisis sobre la situación que vivía la Argentina”.

En el mismo sentido, agregó; “La diferencia sustantiva entre nuestro gobierno y este, es que nosotros nos planteamos salir de la crisis generando empleo, volviendo a un proceso de industrialización, protegiendo y fortaleciendo la seguridad social, es decir exactamente el camino inverso que está adoptando este gobierno, lo que está pasando hoy en la Argentina es consecuencia directa y responsabilidad de gobiernos que han tomado la decisión de abrir la importación, de aumenta las tarifas, en verdaderos tarifazos que significan un golpe mortal en la pequeña empresa. Eso es lo que pasa en los kioscos de 24 hs., las librerías, o cualquier comercio que hoy decide bajar las persianas o despedir a alguien, y esto es solamente el comienzo”.

Sobre la posición de Macri ante la crisis, manifestó; “Cada vez que el presidente habla del tema laboral es para cuestionar a los trabajadores por su ausentismo, su conflictividad, porque ganan mucho , porque deberían trabajar más, doce horas ha llegado a plantear en una actitud propia del siglo XVIII. Cuando tiene que hablar de otros temas vinculados con la producción en vez de hablar de la inversión, de la logística, de las obras de infraestructura para la producción, habla siempre de lo mismo, de la mafia de los abogados laborales, de la justicia del trabajo, de las organizaciones sindicales, se saca su traje de Presidente de la Nación y toma el libreto más crudo de un gran empresario”.

Además, el ex funcionario habló del cierre de las empresas con datos concretos e invitó a votar por el Frente Unidad Ciudadana; “En estos 18 meses han cerrado 3000 empresas, un promedio de siete empresas por día y esas empresas no cierran por los salarios de los trabajadores, cierran por el conjunto de medidas económicas que viene tomando este gobierno.

Antes de 100 pares de zapatos que se vendían 80 eran de producción nacional, ahora se venden 50 y de los 50 pares de zapatos, 40 son importados. Esta realidad es la que tenemos de frente, la que tenemos que encarar y tener en cuenta al momento de votar”.