Carossi busca un lugar en el Concejo pero anticipa que no jugará en 2019

Por MARÍA EUGENIA SUÁREZ (www.letrap.com.ar)

Si bien no es el único ex intendente que se anotó para jugar en las próximas elecciones, Aldo Carossi porta un apellido histórico en la ciudad de Baradero. A menos de un mes del próximo turno electoral, su participación en octubre no será fácil: su propuesta deberá cruzarse en las PASO con otras tres dentro de Unidad Ciudadana. “Si no trabajamos en conjunto, un triunfo del oficialismo será una exacerbación de un modelo que provocará más miseria y exclusión”, advierte.

En diálogo con Letra P, el ex intendente de Baradero señala que su presencia en estas elecciones no es un trampolín para el 2019. “Es una etapa concluida”, dice al referirse a la intendencia y apuesta a “volver colocar al peronismo en el lugar que debe estar”. Con Cambiemos en la conducción del distrito, apunta contra los despidos, la inseguridad y la contaminación ambiental. “Baradero está en su peor momento laboral”, analiza.

– ¿Qué lo llevó a presentarse en la elección?

– No fue una decisión personal, sino en conjunto con la gente que trabajo. Creo que estoy en condiciones de volver porque aún puedo ayudar mucho a la población. Estamos en presencia de un gobierno insensible y si no trabajamos todos en conjunto, un triunfo del oficialismo en la próxima elección será una exacerbación del modelo que han instalado, lo que provocará más miseria y exclusión.

– Unidad ciudadana en Baradero presentó tres listas. ¿Qué pasó que no hubo acuerdo?

– Tuve la intención, como siempre, de alcanzar una lista de unidad, pero no fue posible. Esperamos que la unidad llegue después de las PASO. Ahora estamos viendo de firmar un acuerdo de entendimiento para que después de las internas trabajemos respetando la base del peronismo: el que gana conduce y el que pierde acompaña, porque de otra manera porque de otra manera terminaremos beneficiando al gobierno actual

– De todas formas estas divisiones, de alguna manera, ya benefician al oficialismo

– Totalmente. Pero bueno, veremos cómo lo resolvemos. Esperemos que el desarrollo de la campaña sea limpia, sin agresiones

– ¿Cómo va la campaña?

– El lanzamiento, la presentación oficial de la lista es el viernes. Pero desde hace mucho tiempo venimos trabajando con el equipo que me ha acompañado en los últimos años. Nuestra plataforma no difiere mucho de lo que fue nuestra gestión al frente del municipio

– ¿Cuáles son sus propuestas?

– Hay que pensar que se trata de una elección legislativa y nuestra propuesta estará centrada a lo que podemos hacer desde el Concejo Deliberante. Baradero está en su peor momento laboral porque entre 700 y 800 trabajadores fueron despedidos y hoy en función de eso estamos viendo de qué manera podemos ayudarlos a que se reinserten. Entonces, entre nuestros primeros objetivos, pretendemos que se fomente el desarrollo y la creación del parque industrial, fundamental para la creación de trabajo; y en segundo lugar abordar el tema de la seguridad, porque tenemos serios problemas. En Baradero contábamos con Policía Local y esta gestión la ha disuelto, perdimos la policía de proximidad. Otro tema preocupante es el medioambiente. Desde hace muchos años, incluyo cuando nosotros estábamos, existe un basurero a cielo abierto y su eliminación fue uno de los argumentos del Gobierno actual. Debemos apuntar a resolver esa problemática, porque está a la vera de la ruta 9 y ha crecido hacia el Río Arrecifes. Nuestro gobierno trabajó mucho en la asistencia social directa, pero hoy hay un abandono absoluto, de hecho no hay secretario de acción social. La gente que más necesita no tiene ningún tipo de ayuda. Estamos recorriendo todos los barrios, ayudando a la gente, recorriendo a empresas amigas para llevar ayuda de forma directa. Baradero, por primera vez en su historia, tiene innumerable cantidad de gente hurgando la basura

– Esta postulación, ¿es la antesala para el 2019?

– No la verdad que no. No está en mis pensamientos, es una etapa concluida. Sí lo que quiero es volver colocar al peronismo en el lugar que debe estar, junto a la gente, ayudando a quienes más lo necesitan

– ¿Por qué el electorado debería acompañar su propuesta?

– Creo que tenemos sobradas muestras de qué manera pensamos. Hemos gobernado muchos años Baradero y la gente me conoce y sabe que la distribución de recursos del estado siempre han tenido como prioridad los que menos tienen, que hemos luchado para tener mejor educación, más trabajo. Durante nuestra gestión no se cerró ni una fábrica, por el contrario se multiplicaron las empresas y las inversiones. Todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado se contrapone con la propuesta del oficialismo, que propone cambiar un foco o arreglar un cordón cuneta, que es claro que eso también se necesita, pero es más claro que eso no alcanza.

BIO. Fue el segundo Carossi en ocupar el sillón municipal de Baradero. Hijo de Pedro Alberto, que gobernó el distrito entre 1991 y 2000, Aldo comenzó su carrera política siendo su asesor ad-honorem. En 2003 asumió como concejal, pero no completó el mandato en el deliberativo ante la necesidad de reemplazar en la intendencia a Ricardo Montesanti, que partió hacia la Legislatura provincial en 2005. En 2007 fue elegido intendente y revalidó su lugar en 2011. En 2015 fue derrotado por Fernanda Antonijevc (Cambiemos).

