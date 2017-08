“Carossi destruyó el PJ y desapareció de la política”

El concejal busca renovar su mandato. Participa sin internas en 1País. Se diferencia del resto: “Los otros candidatos no hicieron nada y aparecen ahora en los barrios”. Considera que el exintendente ya terminó su ciclo político. Y aclara: “Yo soy anti Macri porque está destruyendo al país”. Además: pidió la renuncia del Director de Tránsito.

Juan Domingo “Peteco” Morales preside el bloque de concejales Frente Renovador Peronista y como su mandato termina el 10 de diciembre de este año salió en búsqueda de renovar su mandato por 4 años más. Con única lista, encabeza la nómina de precandidatos a concejales de 1País.

“Quiero renovar porque quedan cosas por hacer, ahora tengo la posibilidad de ser reelecto porque mi grupo de trabajo tiene ideas y proyectos que queremos que se lleven a cabo”, dijo el concejal y remarcó: “Uno de nuestros proyectos es que el Ejecutivo compre 10 hectáreas para la construcción de viviendas. Ya otros distritos lo están haciendo y Baradero tiene que hacer lo mismo porque hay que solucionar el problema de la vivienda. La gente no tiene vivienda y el municipio necesita tener tierras. Ya no se puede pagar más un alquiler”. Y agregó: “Hay que erradicar la vivienda precaria para darle mejor calidad de vida a la gente”.

Además de la vivienda otra de sus preocupaciones es la generación de puestos de trabajo genuinos.

“Los proyectos que nosotros presentamos como concejales se están haciendo como por ejemplo el Hospital. Yo fui quien pidió que se separe la cocina del lavadero, hacer los pasillos, más habitaciones, son ideas que propuse como concejal, se van cumpliendo”, manifestó Morales.

En cuando a la Seguridad señaló que pretende que el Ejecutivo implemente la Secretaría de Seguridad y que cumpla con las iniciativas que presentó su bloque en el Honorable Concejo Deliberante. “Fuimos los que propusimos los buzones de la vida para que los vecinos, de manera anónima, denuncien lo que pasa en el barrio, la venta de droga, quién roba, otros problemas, eso funciona en otras ciudades”, manifestó.

Una de las críticas que algunos sectores de la oposición formulan sobre Morales es su acompañamiento a Cambiemos. “Esos candidatos que hablan y critican, durante todo este tiempo no hicieron nada por Baradero. De todos los partidos que hoy se presentan, jamás hicieron algo por el pueblo. En cambio yo construyo política porque quiero que Baradero vaya para adelante, en 2015 el pueblo eligió a un nuevo intendente y yo lucho por un Baradero mejor porque a mí me paga el pueblo. Los que critican se olvidaron de la gente, los que son de izquierda no saben dónde están parados porque votaron a favor del delincuente de De Vido”, manifestó el concejal y aclaró: “Yo acompaño la gobernabilidad porque soy concejal del pueblo, quiero que se hagan las obras, que funcione el hospital, soy oposición constructiva, no destructiva. Los que quieren ser concejales hoy cuando estuvieron en Cultura con Carossi no hicieron nada, no le dieron a los jóvenes un lugar para la juventud y nosotros planteamos la Secretaría de la Juventud. Y ahora recorren los barrios por las elecciones”.

Morales recordó: “Los vecinos saben que cuando vino la inundación, yo estuve; cuando tengo que ir a golpear una puerta a un ministerio voy; cuando un vecino la pasa mal no dejo que le corten la luz”.

En cuando al futuro del Partido Justicialista y una posible renovación, “Peteco” consideró que hay que esperar el resultado electoral. Actualmente el presidente del PJ es Aldo Carossi pero él se presentó dentro de Unidad Ciudadana. “Voy a seguir con Massa porque quiero que él sea el presidente en el 2019 y yo quiero ser intendente dentro de dos años. Y al PJ lo destruyeron, ahora están en el pasado y el ex intendente desapareció de la política, no pudo convocar a los referentes porque no tiene conducción política. Por eso yo les pido a los peronistas que me voten porque soy un concejal que se levanta a las 2 de la mañana para ayudar”.

Morales evaluó que muchas de sus iniciativas “las copiaron” los otros candidatos. “La secretaría de la Juventud la pedí yo y seguro que ahora salen a decir lo que yo propongo de tierra y vivienda. y todo que nosotros planteamos queremos que el Ejecutivo lo haga. Le votamos el presupuesto para que puedan gobernar, para que puedan hacer las obras, yo levanté la mano para que los vecinos tengan cordón cuneta y que las obras se hagan”.

Anti Macri

Más allá de la relación con el poder político local, Morales se diferencia notablemente en el plano nacional: “Yo soy anti Macri, yo le pido al pueblo que vote en contra de Macri y lo elija a Sergio Massa y a mí. Soy contra de Macri porque está destruyendo el país. Y nosotros tenemos al mejor candidato y al mejor equipo con Roberto Lavagna quien fue el economista que sacó al país adelante en 2001. Yo dejo la vida por los vecinos, necesitamos contenerlos porque hay desocupación y la están pasando mal. los planes del estado no alcanzan, hoy el padre de familia no tiene ni para la garrafa, acá se necesita trabajo genuino”.

Pidió la renuncia de un funcionario

Ante el caos en el tránsito y las picadas clandestinas, el concejal indicó que “las cosas que están mal se las planteo a la intendenta. Yo dije que el director de Tránsito (Jorge Ortega) no puede estar más en el cargo porque las picadas y el caos en el tránsito terminan en accidente”.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición del 04/08/17)