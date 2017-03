Carrizo: “La intendente nos va a acompañar a la audiencia del viernes en el ministerio”

El pasado viernes, los representantes gremiales de los trabajadores de Atanor se reunieron con la Jefa Comunal para solicitarle su apoyo político para gestar en conjunto con los organismos provinciales y nacionales una propuesta alternativa que contenga distintos elementos para que la empresa revea la medida de cierre de la planta local tomada el pasado 22 de febrero.

Néstor Carrizo, Tesorero de la Comisión Directiva del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, habló con BTI sobre este tema y la reunión del próximo viernes en el Ministerio de Trabajo de La Plata.

“El viernes pasado nos recibió la señora Intendenta, le pudimos contar todo lo que había ocurrido en la audiencia, le manifestamos nuestro pedido de que asistiera a la audiencia también, se puso a disposición, va a viajar a la audiencia el día viernes y seguimos con la misma preocupación de encontrarle alguna solución a esto, no nos vamos a resignar a que la cantidad de familias que están ahí se queden sin trabajo y no podemos resignarnos a partir del momento de que es un problema de negocio, un problema económico, un problema arancelario que los números terminen pasando por la familia, por la necesidad de una familia, la fuente de trabajo o por cómo va a hacer cada familia para alimentar a ella”.

¿Por dónde se empieza a elaborar una contrapropuesta en este caso?

“Lo que primero necesitamos conocer es cuales fueron los factores que la llevaron – seguramente no debe haber sido uno solo- a Atanor a alejar su producción de la localidad de Baradero. Cuando uno tiene los factores arriba de la mesa se puede trabajar en conjunto para solucionar determinado tema acudiendo al ámbito nacional, provincial o local que pueda resolver dicho tema”.

¿Quedó claro que no es un problema gremial?

“A nosotros lo que si nos preocupaba si esto se debía a la política gremial, a una cuestión de convenios, cuando la empresa dice no, fue un alivio, porque no podemos actuar siendo el generador del inconveniente del mismo, al saber que no somos nosotros como gremio los que generamos el problema, entonces tenemos que trabajar con todo lo que tenemos, con toda la fuerza sobre este problema”.

¿Si surge una propuesta de reconvertirla a la planta ustedes la apoyarían?

“Si nosotros supiéramos que hay una empresa que dice mire Atanor no tiene vuelta, pero nosotros la queremos tener a esa planta, la queremos hacer funcionar y acá voy hasta en contra de lo que podría ser el intereses original, con toda la gente adentro, la vamos a dejar, no vamos a tocar a nadie, pero vamos a empezar hacer dulce de leche, le decimos que sí. Porque lo que nosotros queremos es trabajo para la gente, no queremos un padrón con muchos afiliados para exhibirlo delante de nadie. Así que si esa fabrica con la misma gente que tiene, respetando esa gente y esas familias termina fabricando otra cosa nosotros seríamos los primeros en decir vamos acompañar, nosotros queremos una solución para la gente de trabajo”.

¿Cuándo es la próxima reunión y donde?

“La reunión es el viernes a las 10:30 de la mañana en La Plata”.

¿Cómo es la situación actual, dentro de la conciliación?

“La situación hasta antes del fin de semana largo era tranquila, estaba todo el mundo tranquilo, esto también fue un pedido nuestro a la empresa delante de las autoridades o sea que tomáramos en cuenta de que más allá de las posiciones que existían, que no nos olvidemos que ahí adentro hay personas angustiadas con una familia detrás, entonces lo peor que podía pasar es que se los hicieran sentir que no eran personas y yo creo que hasta ahora se está respetando eso”.

¿Por ultimo la Planta de Atanor no tiene vinculo con el gremio que usted representa?

“La planta de Munro está en otro ámbito de jurisdicción, corresponde al sindicato de Capital Federal.”

Fotos; La Voz de Zarate y Campana Noticias