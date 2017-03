Carrizo: “Sí terminada la conciliación no hay una salida para los compañeros de Atanor, vamos al paro”

El tesorero de la mesa directiva del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zarate, Néstor Carrizo, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo con Atanor en el plazo de la conciliación obligatoria, ellos tienen el mandato de la asamblea general y van al paro.

Esta medida de fuerza solidaria, pone en jaque a Atanor, ya que son muchas las empresas multinacionales radicadas en Zarate – Campana que perderán millones de dólares si se para la producción y por los dichos del propio Carrizo no van a ceder hasta que la planta de Baradero se ponga en marcha.

“la idea al menos que surja alguna novedad es continuar hablando sobre que continúe la producción de Atanor en Baradero. Esa es la idea que el sindicato lleva, otra cosa por el momento no tenemos pensado”.

¿Si no hay acuerdo van al paro?

“Nosotros tenemos el mandato de la asamblea general extraordinaria del gremio, donde se convocó a todos los afiliados del gremio, fue una asamblea que se hizo el mismo día, esa asamblea a nosotros nos dio el mandato para resolver las medidas de acción directa que consideráramos necesaria, nosotros esto lo dijimos el primer día y nos vamos a mantener sentados en la mesa de diálogo hasta que los plazos que puso la autoridad de aplicación que es el ministerio de trabajo de la provincia finalicen. Sí terminado ese plazo no hemos podido encontrar un horizonte para los compañeros lógicamente vamos a salir a la lucha, no nos va a quedar otro camino que salir a la lucha, porque esto ya deja de ser sino un problema solamente de Atanor Baradero, sí no se puede resolver la situación de sesenta, setenta compañeros, sí una estructura gubernamental provincial, nacional, municipal lo que sea no puede conjuntamente en una mesa de diálogo con nosotros encontrar una alternativa, una salida, entonces ya quiere decir que el problema va por otro lado, cada uno mira un poco su ombligo por decirlo de alguna manera y bueno nosotros entonces vamos a mirar el de los trabajadores y vamos a salir al frente”.

¿Ustedes en la mesa de diálogo solo negocian si se pone en marcha la fabrica?

“Nosotros no hemos adoptado posiciones políticas, nosotros vamos a recibirlos a la mesa, vamos a escuchar sugerencias, ahora sí termina siendo nada más que una mesa para gastar estos quince o veinte días que puedan ser y bueno las consecuencias al final de eso las vamos a ver todos, porque todo tiene un límite y la paciencia también tiene un límite, nosotros estamos para defender los derecho de los trabajadores y nosotros creemos que el derecho más grande que tiene un hombre es tener un trabajo digno y mantener su familia y ya si le quitan uno de los principales derechos y bueno ya no podemos especular en tomar medidas y en salir a reaccionar”.

¿En cuánto influyen las políticas del gobierno actual con lo que está pasando en Atanor?

“Yo creo que el gobierno uno de los errores que comete es confiar que una mesa de compromiso y por el compromiso simplemente de que alguien diga yo no voy a despedir, porque todos sabemos que en el país hay empresas multinacionales desarrollando actividades, que ni siquiera las decisiones dependen de la gente que a veces está sentada en la mesa, depende de una orden que viene, yo creo que el peor error que existió fue no haber permitido que exista una Ley anti despido, porque esto no significaba, no le estábamos diciendo a nadie que firmara una escritura a nombre de los trabajadores de su fábrica, ni que firmara un cheque en blanco, era simplemente una barrera, como un semáforo que uno encuentra al llegar a la esquina y dice acá tengo que parar y hoy no existe, entonces empiezan las suspensiones, empiezan los despidos y lógicamente en el medio se mezcla todo, se mezcla la política, se mezcla el oportunismo o no, se mezclan las versiones de un lado o del otro y en definitiva quien es el que sufre las consecuencias el hombre que se levanta a la mañana, que va a trabajar, que cumple con lo suyo, que mantiene a su familia, ese hombre que equivocado o con razón puso el voto hacia un lado o hacia el otro, pero lo hizo convencido, ese es el hombre que hoy tiene que estar reivindicado, esa es la familia que tiene que estar reivindicada y nosotros los dirigentes gremiales tenemos que tener la absoluta responsabilidad de no meternos tantos, de que quede bien claro que vamos por la representación de los trabajadores, cuando el trabajador tenga su derechos asegurados, nuestra misión va a estar cumplida para lo que nos eligieron los trabajadores.”