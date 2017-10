Carta Abierta a la comunidad de Baradero

A continuación difundimos la carta de nuestra compañera Marcia Simour.

A la comunidad de Baradero

Debido a que ha trascendido públicamente una maniobra difamatoria contra mi persona por parte del Comisario Diego Martínez, maniobra a la cual la Intendenta Fernanda Antonijevic no ha dudado en otorgarle veracidad, y se ha sumado de esa manera a atacarme en forma personal cuestionando mi labor profesional, quiero aclarar públicamente a la comunidad:

1 ) Que además de ejercer mi profesión en forma privada, con la cual me sustento, soy miembro de la organización de derechos humanos Asociación de Profesionales en Lucha integrante del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, y en ese carácter brindo en forma gratuita asesoramiento a personas en situación vulnerable.

2) Que mujeres víctimas de violencia de género y menores en situación de calle , son definidos como vulnerables, al igual que ciudadanos en situación de calle.. En esta calificación se encuentran los pobladores del asentamiento 2 de septiembre, toda vez que no se les reconozca su derechos sobre las tierras que ocupen o se garanticen medidas sociales que resuelvan su situación de calle.

3) Que la acción profesional efectuada que ha irritado a las fuerzas policiales comandadas por el Comisario Diego Martínez para inventar y atribuirme situaciones y acciones han sido exigir que actuaran de acuerdo al derecho en relación a que cualquier requerimiento a los pobladores debía constar de orden judicial o fiscal que debía ser exhibida a los vecinos del predio.

La presentación de dicha orden judicial no ha sido presentada hasta el día de hoy, lo que lleva a pensar que la acción que se pretende llevar adelante contra los pobladores del asentamiento 2 de setiembre , tanto en relación a prohibiciones de hacer ( seguir la construcción de su vivienda) como intimarlos a desalojar el predio, carece de toda legitimidad, simplemente porque no existe orden judicial de ningún tipo, y si existe se han negado ante el continuo requerimiento a mostrarla, leerla e informarla.

4 ) En lugar de ello la policía ha llevado adelante una política de intimidación, requiriendo el acompañamiento a la comisaria sin ninguna orden de detención a los vecinos en otras oportunidades.

5) La misma maniobra de intimidación ha consistido en solicitarme acercarme a la comisaria para hablar con el Comisario, asistiendo siempre con la voluntad de evitar cualquier acción represiva ante una población vulnerable entre la que se encuentran niños y mujeres, para que una vez en sede judicial ser amenazada con la conformación de una causa penal, y ante mi exigencia de que se me citara por medios judiciales y retirarme ante la prepotencia policial, se procedió a impedirme mi libertad ambulatoria.

6) No existe Estado de Derecho ni régimen democrático si se permite a las fuerzas policiales actuar fuera de la legalidad, o libertad para excederse en las órdenes o en acciones. La triste desaparición Forzada de Santiago Maldonado, debe alertar a la población y a quienes ejercemos el derecho, para que se extremen los recados legales y se agoten las vías de negociación para contemplar las demandas sociales de los mas necesitados sin que la respuesta sea una represión directa, sobre quienes actúan bajo un estado imperativo de necesidad como es el de carecer de una vivienda.

7) La Sra. Intendenta, pretende alegar que se trata de una situación particular de ejercicio profesional, cuando no ha dado ningún tipo de respuesta a todos los pobladores de el barrio 2 de setiembre , que son ciudadanos en situación de vulnerabilidad a los cuales la jefa del gobierno municipal ha dejado en el total abandono. Por su parte, arguyó la existencia de órdenes del fiscal actuante que tanto para esta letrada como para los pobladores resultan desconocidas ya que jamás le han sido exhibidas. Llamativamente, omite Antonijevic que el fiscal de la causa por “usurpación” se consideró incompetente para entender en la causa, por lo cual, no está firme al día de hoy, quién será el juez y el fiscal interviniente, en particular, si será de la justicia de la provincia de Buenos Aires o la justicia federal.

8) Solicito a la población que manifiesten su solidaridad, no por coincidencia ideológica con mi persona, sino desde el sentimiento más elemental de solidaridad, por quienes la única pretensión que albergamos es que el derecho de representación legal le sea admitido independientemente de la cuenta bancaria o poder político que tenga el ciudadano.

Marcia Simour