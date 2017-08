Caso Gabriel Reyna: “Las penas son ejemplares”

Los acusados de matar al policía no fueron condenados por el homicidio pero sí por intentar asesinar a otro policía, por el asalto, por las lesiones provocadas a los uniformados y portación de arma. 21 años para Díaz y 9 años para Dominé.

El caso Reyna cerró solo un capítulo de lo sucedido aquella tarde del 26 de noviembre de 2013. Quizás el más significativo, el del asalto y el homicidio, aunque ahora se abrirá otro y es el de saber qué fue lo que pasó durante las pericias, porqué, cómo y quién cambió el proyectil.

Mientras tanto, días atrás, se conocieron las condenas que les correspondieron a los imputados en el hecho, que si bien no fueron sentenciados por el asesinato, sí pudieron ser condenados por todo lo sucedido esa tarde.

El Fiscal Hernán Granda había pedido 30 años de prisión para Facundo Díaz, por el intento de homicidio de Coronel, y 15 años para Eduardo Dominé por el robo calificado a la joyería ubicada en Mitre al 1000, más las lesiones y la portación de arma.

Finalmente el jurado se expidió y aplicó una pena de 21 años para Díaz y 9 para Dominé, ambas de cumplimiento efectivo.

“En relación al juicio había varios delitos que eran parte de la acusación que había hecho la doctora Attes, yo tomé la causa solo para el juicio y eso determina a que uno está limitado a esa investigación y la tesis que planteo la fiscal que estaba con la causa”, comentó el Fiscal en el aire de FM Génesis.

“Los imputados fueron condenados por otros delitos, menos por el homicidio de Reyna, no es una cuestión menor porque los delitos determinaron que se impongan penas de 9 y 21 años”, señaló.

“21 años para Díaz y 9 años para Dominé, no es un no pasó nada, calculemos que un homicidio va de 8 a 25 años y una persona termino condenada hasta 21 años, las penas son ejemplares”, afirmó Granda.

“A estas personas se las declaró reincidente por lo que no van a gozar libertad condicional, son penas de cumplimiento absolutamente efectivo y en toda su duración”.

“Es mi interés que se difunda esta cuestión porque como lo planteaba la defensa, daba la sensación que esta gente había logrado un triunfo y siempre lo aclaré, de ninguna manera fue así”.

“El juicio por jurados tiene cosas muy positivas, pero tiene algunos aspectos que opino deben revisar y que tiene que ver con la independencia del jurado, la manera en que lo implementamos en Argentina, donde termina la jornada de audiencia y cada jurado se va a su casa, y pueden charlar entre ellos, y puede recibir influencia de terceros… no quiero pensar que es lo que puede suceder el día que tengamos un juicio de una banda de narcotraficantes. Basta con que solo un jurado diga que el acusado es inocente para que la causa se caiga. En los Estados Unidos a los jurados de los aísla, se les da seguridad, se los aloja en un hotel, no pueden hablar con nadie, si se lo hiciera responsablemente yo no tengo dudas de que es un sistema positivo”, expresó el fiscal con respecto al desarrollo del juicio por jurados.

