Caso Marisol Pérez: Organismo Internacional revisará la causa

“El caso se tiene que esclarecer, no hay culpables, al único detenido la justicia lo liberó”, manifestó Rosa Delgado, madre de la joven asesinada quien sigue pidiendo que la causa no siga impune.

Rosa Delgado, la madre de Marisol Roxana Pérez, contó que un comité internacional va a revisar el caso de su hija y además reveló que dos semanas antes de morir a Marisol la amenazaron. Además adelantó que estará en el programa de TN “Cámara del Crimen” que conduce Ricardo Canaletti; de hecho, está previsto que un equipo periodístico venga a nuestra ciudad a registrar imágenes. Las declaraciones de Rosa fueron en el programa radial “Sintonía Fina Baradero” que conduce el periodista Walter Lázaro los sábados a la mañana en FM Encuentro 99.3

A Marisol la mataron en 1999. La última vez que la vieron con vida fue en la madrugada del 29 de agosto cuando salió de un boliche y se subió a un auto. Su cuerpo, descuartizado, apareció enterrado en un campo baraderense el 13 de septiembre. Marisol tenía 22 años y una hija de 15 meses.

La causa está impune, no hay ningún detenido porque para la justicia las pruebas no fueron suficientes para condenar al único detenido quien fue absuelto unánimemente por el tribunal nicoleño integrado por los jueces Alberto Moreno, Martín Aramburu y Abel Di Lorenzo.

“Se van a cumplir 18 años del asesinato de mi hija y el caso está impune, yo no bajo los brazos y queremos que se haga justicia. Yo he caminado tanto, tengo que seguir viajando a La Plata, nunca se investigó nada, ni la línea paralela para ver si podían averiguar algo”, manifestó Rosa y remarcó: “Marisol no se mató sola”.

Desde un primer momento estuvo la sospecha que más personas estarían vinculadas con la muerte de la joven, pero solo quedaron en sospechas.

La última información que hay en torno a la causa es que el Consejo Internacional de la Mujer se contactó con la familia de Marisol porque van a revisar la causa. “Llamaron a mi casa porque están revisando los casos que hubo entre Campana y San Nicolás y se encontraron en Baradero con el caso de mi hija”, informó Rosa. Cuando llamaron quien atendió fue su hijo Diego quien les pidió que si van a investigar de nuevo “por favor encuentren algo”.

“El tema es que pasaron 18 años, hay huellas que se pierden, y sobre todo por el estado en el que estaba el cuerpo de mi hija. Yo creo que en ese mismo momento podían encontrar algo, pero la Justicia no vio nada”, señaló Rosa quien recordó: “Solo hubo una persona detenida dos años y luego quedó en libertad”.

Una amenaza previa a la muerte

Rosa reveló que recientemente se enteró que a Marisol su expareja la amenazó dos semanas antes de que ella muriera. Después que la llamaron del Consejo Internacional de la Mujer una de sus hijas le contó que Marisol estaba amenazada. “Voy a decir una novedad para todo Baradero, quince días antes de que muriera Marisol, él fue, le gritó y le dijo de todo en mi casa y la amenazó. Aprovechó a ir a la mañana porque yo trabajaba. Lo que pasó fue que mi hija no dijo nada porque estaba con miedo, tenía 12 años, y más cuando se enteró que su hermana murió entró en pánico y nunca dijo nada hasta ahora. Pasaron 18 años y recién ahora me entero que la fue a amenazar a mi hija”.

Abuela madre

Rosa, madre de dos hijas y dos hijos, además tuvo que asumir el rol de abuela-madre para cuidar de Rocío. “Hoy Rocío está estudiando para ser maestra jardinera y cumplir los sueños de su mamá. Ella está haciendo una licenciatura en la UBA, para asistente terapéutica, y nos está ayudando mucho su padrino del corazón”, expresó Rosa quien indicó: “A mi nieta la acompaño a todos lados”.

El recuerdo de Analía, Lorena y Karen

La entrevista a Rosa fue dentro de marco del Día Internacional de la Mujer donde se reclama entre otros puntos: basta de femicidios y de violencia contra la mujer. En el diálogo recordaron a: Analía Ledesma, su cuerpo sin vida fue encontrado en una zanja en calle Echeverría en octubre de 1997; Lorena Branto, su novio la mató de un disparo el 14 de octubre de 1998; y a la niña Karen Fernández quien tenía 12 años y murió atacada por dos perros. Su cuerpo fue encontrado en un descampado y su familia pidió a las autoridades que “saquen el veneno de las calles”. Karen murió en abril de 2009.

“No quiero una medalla”

Rosa relató que la llamaron desde el municipio para entregarle una medalla y unas flores en reconocimiento a todo su esfuerzo y sacrificio. “Yo no necesito una medalla ni una ramo de flores, lo que necesito es que me ayuden a resolver el caso”, dijo.

En la televisión

“Voy a estar en el programa Cámara del Crimen” adelantó Rosa y recordó al periodista Enrique Sdrech (falleció en 2003) quien los ayudó en la causa y analizó la hipótesis de un crimen pasional.

Nota publicada por La Autentica Opinión (Edición impresa del viernes 17 de marzo de 2017)