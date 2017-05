Cierre de Atanor: “La quiere comprar otra empresa”

Desde el Sindicato Químico indicaron que para el Ministerio de Trabajo es un tema finalizado. Reclamaron por el mal pago de los indemnizaciones y se quejaron de que los trabajadores deben concurrir a un estudio jurídico para lograr obtener su recibo de sueldo.

El Estado consideró que el caso Atanor está totalmente agotado y dio por sentado finalmente el cierre total de la fábrica en Baradero y en Munro. Desde el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate remarcaron que a pesar de esta situación no van a dejar de tener presencia en nuestra ciudad para seguir acompañando a los trabajadores despedidos. Hay un tema central: Denuncian que la empresa no pagó como corresponde las indemnizaciones y que para colmo los trabajadores para poder acceder a su recibo primero deben ir a firmarlo a un estudio jurídico de nuestra ciudad y luego se les otorgan. Pero no es lo único. Cobra más fuerza la versión que otra firma comprará la planta en nuestra ciudad y así se refuerza la hipótesis de que el supuesto nuevo dueño quería la fábrica sin personal, totalmente vacía.

En el acto del Día del Trabajador, el tesorero del sindicato químico de Zárate, estuvo en la puerta de Ingredio y expresó: “Tanto el Ministerio de Trabajo como la empresa ya dieron por cerrada Atanor pero nosotros lejos estamos de bajar los brazos, estamos convencidos que detrás de esto, la empresa volverá a abrir con otro nombre y otras intenciones”, indicó Carrizo y resaltó: “Acá el gobierno nacional tiene el proyecto de recambio de trabajadores y de conquistas, por eso damos la pelea. Nosotros sabemos por distintos rumores que está la posibilidad que otra firma compre Atanor”.

En cuando al pago de las indemnizaciones dijo: “Las depositaron pero para que el compañero tenga el recibo de sueldo tiene que presentarse en un estudio jurídico para recibir el certificado de trabajo en una escribanía, y sabemos que las indemnizaciones fueron mal liquidadas, existen diferencias. Si firman esa documentación tiene acceso a un subsidio, pero los trabajadores lo que necesitamos es el trabajo que teníamos pero por culpa de estas políticas de ajustes lo hemos perdido. Y la ley es clara, el salario y el recibo de sueldo deben ser en el lugar de trabajo pero hoy está todo permitido”.

Carrizo concluyó: “Vamos a seguir atentamente qué van a hacer con el predio que ocupa Atanor, vamos a seguir presente”.

