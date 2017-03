Cinthia Fernández contó que es nieta de Guarany y lo calificó de “poco hombre”

Si bien la mujer de Matías Defederico ya había develado su parentesco hace varios años en Gran Hermano, volvió a referirse al tema, al ser consultada por Rodrigo Lussich.

“Es un tema que le corresponde más a mi mamá que a mí. Si lo dije tiempo atrás fue de inconsciente, recién arrancaba en la tele. Incluso cuando falleció él tuve un montón de comentarios en chiste burlándose del tema. El dolor lo sabe uno solo, es un tema de mi mamá, lo tengo que respetar si ella quiere hablar o no”, dijo primero.

Pero luego agregó: “Yo intenté acercarme a él y su respuesta fue de poco hombre. Me dijo que mi madre podía ser hija de cualquiera. Sus respuestas fueron bastantes desagradables. Es un tema, porque él falleció hace muy poco y queda como desubicado”.

Fernández relató que Guarany tuvo una relación casual con su abuela materna, producto de la cual quedó embarazada de su mamá. Al dar a luz, su abuela falleció y su mamá fue adoptada por una pareja.

Por último, y respecto a los sentimientos de su madre para con el fallecido ídolo popular, Cinthia señaló: “Ella es bastante hermética. Desde que me mandé esa macana en Gran Hermano me dijo ‘nunca más’. Tiene rechazo al tema y yo la respeto. Cuando él falleció, mi mamá me dijo ‘que lo juzgue el de arriba’“.

www.diariopopular.com.ar