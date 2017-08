Colabora para que los niños festejen su día en el Comedor Las Manitos

El Comedor “Las Manitos” se está preparando para festejar el Día del Niño el próximo 20 de agosto. Por esa razón su creadora Claudia López está pidiendo la colaboración de los vecinos con algún juguete o golosinas para entregarle ese día a los nenes.

El Comedor Las Manitos es un emprendimiento solidario, solventado con donaciones, allí comen, todos los fines de semana, desde hace cuatro años, mas de 60 personas entre bebes, niños, mamás y abuelos.

Construido en la propia casa de Claudia, este comedor y merendero, es uno de los pocos que solidariamente se mantiene y permite que muchos de los más desprotegidos puedan comer y tener, como en este caso, un festejo y un regalo por el Día del Niño.

“El 20 de agosto a partir de las 14 horas vamos a festejar el Día del Niño en el Comedor “Las Manitos”, se va a invitar a los chicos del comedor y a los chicos de barrio como lo vengo haciendo desde hace cuatros años a esta parte”.

¿Que habrá?

“Habrá juego para los chicos, peloteros, chocolate, golosinas y los regalitos para todos ellos. Estamos necesitando de la ayuda de la gente que gracias a Dios siempre colaboró, algunos juguetes, algunas golosinas para los chicos, básicamente es eso lo que preciso”.

¿Qué cantidad de juguetes se entregaron otros años?

“El año pasado se entregaron 900 juguetes, le hemos dado un número a cada uno para que cada uno se vaya con un juguete. A medida que van llegando primero les servimos la chocolatada, las golosinas, los hacemos jugar un rato ahí en los peloteros, hacemos juego con los chicos, después hacemos una fila de nenas, de nenes y le vamos entregando los números a los bebes, a los medianos y a lo más grandecitos. Yo siempre digo todo lo que colaboren es para los chicos, para que ellos se sientan más felices en su día”.

¿Adónde acerca la gente las donaciones?

“Los juguetes los pueden acercar a Salguero 2736, el Comedor Las Manitos, nosotros vivimos ahí y atrás tenemos el comedor y si alguien quiere ir y ayudarnos en el comedor serán bienvenidos también, pueden ir en cualquier horario, porque estamos siempre en casa y para hacer llegar los juguetes alcanzarlos allí o comunicarse al 15300024 o al 488516, ahí llamas al comedor, visítalo, conócelo, vas a sentir una gran alegría al ver lo que se hace”.

¿Sos feliz haciendo todo esto?

“A mí hoy a pesar de las cosas que han pasado lo que me dan fuerzas son los chicos, los chicos son mis compañeros, yo si ellos por ahí no van los extraños, si ellos no me ven a mi les pasa lo mismo, para mí los chicos son como mi segundos hijos, a veces se quedan en casa a dormir, siempre me dan una mano, muchas veces me ordenan el comedor, me ayudan a pelar las cebollas, aparte yo siempre digo, estoy orgullosa y agradecida por los chicos y por mi hija que ella me da fuerzas para seguir adelante”.