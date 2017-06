Comedor “Las Manitos”, la solidaridad en tiempos de ajuste

El comedor “Las Manitos” funciona desde hace cuatro años en calle Salguero 2736, allí Claudia López y su familia, modificaron su propia casa para albergar los fines de semana a mas de 60 personas entre bebes, niños, mamás y abuelos, que van en busca de un plato de comida.

“Las manitos” es un lugar común para la foto de los políticos, llevan comida u organizan alguna fiesta y luego posan para la foto, en época de campaña la imagen posando en “Las Manitos” es una de las más buscadas. Claudia, amén de su ideología, dice que ella les abre a todos la puerta porque los que se benefician son los pibes, pero tiene muy claro que van porque les conviene.

Experta en “manguear”, chef destacada por crear comidas con lo que tiene, Claudia López habló con BTI sobre este comedor y merendero, quizás el unico que solidariamente se mantiene y permite que muchos de los más desprotegidos puedan alimentarse.

“Últimamente está viniendo más gente, tanto gente mayor como niños. Hoy son alrededor de 65 personas a las que atendemos.

Les estamos dando los fines de semanas los almuerzos- como siempre lo hacemos- y de lunes a viernes la merienda”.

¿Quiénes te acompañan en esta labor?

“Conmigo hoy está colaborando mi familia, mis hijos, mi marido y gente que colabora como lo hacen siempre y la verdad no se ha sumado más gente. Lo que necesito lo salgo a pedir para el comedor. Por ahí tienen, por ahí no tienen, capaz que fui hoy y me dicen no Claudia hoy no hay, pásate el otro fin de semana”.

¿Sentís que los políticos usan el comedor en beneficio propio mas que por ayudar?

“Los políticos aparecen cuando hay una fiesta o cuando quieren figurar para algo sino no aparecen. Vienen a sacarse la foto y se van, yo no le cierro las puertas a nadie, nosotros hoy por hoy con mi marido y mi familia levantamos el comedor, vos venis a mi casa y ya tenemos el comedor levantado, no era lo que teníamos antes que ahora gracias a Dios está todo armado, nos falta parte pero si Dios quiere vamos a terminar”.

¿Aumenta la cantidad de gente en esta época?

“La gente está necesitando, hace mucho frío y necesita comer algo caliente. Son niños de bajos recursos como todas las familias de acá del barrio. Vienen bebes de 7 meses con sus mamá a comer, eso antes no se veía.

Te soy sincera a veces no tengo ni para mí, mi marido ahora empezó a trabajar en el campo, también trabaja de changas, de albañil, de pintor.

Estamos haciendo viandas para las personas mayores los abuelos – que eso no lo hacíamos antes- vienen con el recipiente y nosotros le preparamos la vianda y se la damos”.

¿Qué cocinas?

“Hacemos guiso, estofado, milanesas, lo que uno tiene en el día a día, por ejemplo hoy ya me donaron los pollos para mañana”.

¿Que necesitas, en que te pueden ayudar?

Estamos necesitando garrafas, algún alimento no perecedero- lo que la gente pueda y tenga-, ropa de abrigo para los chicos- para los bebes-, calzados que nosotros le damos tanto a los chicos como a la gente mayor.

Yo no tengo ayuda del municipio, a mí no me dan nada, me ayuda la gente y mi familia que hacen posible que con su colaboración podamos brindarles el almuerzo. Tambien les estamos dando particular a los chicos y las puertas del comedor están abiertas sin distinción alguna, estamos en Salguero 2736 y todos son bienvenidos”.