Comenzó la cosecha en la huerta municipal

La huerta municipal, comenzó a proveer de verduras a los organismos municipales como el Hogar del Niño, de Ancianos, el hospital, entre otros.

Con el apoyo del INTA y el trabajo de cooperativistas junto a empleados municipales han logrado tener una huerta inmensa y variada con gran cantidad de verduras que se distribuyen gratuitamente en estos organismos y entre los trabajadores.

La Jefa Comunal, Fernanda Antonijevic se refirió a la misma, diciendo; “Eso es un cosa fantástica, cuando yo empecé a contar lo del tema de la huerta por internet, le digo a mi papá anda un día y mira la huerta que estamos haciendo con el municipio, fue, vio la tierra arada y dijo no se que hicieron, que hablas de huerta, si no hay nada, bueno yo lo deje y ahora volvió y no podía creer que lo que veía”. Sobre el aporte del INTA expresó; ” La tecnología que aportó INTA en todo esto es fantástica. Uno dice ¿Cómo no podemos transformarnos en un pueblo horticultor por ejemplo? con todo lo que tenemos a mano, INTA te da hasta las semillas, el programa pro huerta, hablar de soberanía alimentaria en Argentina que parece una cosa de la estratosfera, es hablar de empezar hacer estas cosas cada cual en el balconcito que tenga.

Quienes aportan mayormente la mano de obra son los cooperativistas, a pesar de no integrar una cooperativa específicamente para huerta; “En realidad Argentina trabaja colabora y es la que está poniendo la mayor mano de obra, pero nosotros no tenemos, hemos pedido un programa de cooperativas para huertas, pero no está funcionando”. Comentó la intendente.

Sobre el uso de las hortalizas y la apertura de una feria en el Paseo del Puerto, Antonijevic informó; “Exactamente, todos los miércoles se corta la verdura fresca y se lleva al hospital, al hogar del niño, al hogar de ancianos y a los comedores municipales, también se reparte entre quienes trabajaron en el proyecto, cooperativistas, gente de espacios verdes, municipal, para que también la lleven a su mesa. Y ahora estamos poniendo-esto es muy novedoso también- donde está la feria de artesanos en el puerto-les aclaro a los artesanos nadie se va a quedar de a pie, pero vamos a hacer las modificaciones necesarias – ahí se van a poner tres stand del INTA uno va a ser pescados frescos, creo que otro va a ser el de huerta y otro más que no me acuerdo y además sumamos 20 stand todos nuevos que son municipales-que hicimos un convenio con turismo de provincia- donde vamos a tener una feria permanente ahí en el puerto toda unificada en stands, en mercadería y artesanías de distintos tipo. Esto va a cambiar el puerto, poco a poco tendremos nuestro Puerto de Frutos”.