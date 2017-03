Comienza el Torneo “Pedro Barri”

En la sesión del lunes en la liga quedaron establecidos los horarios para la primera fecha del torneo que lleva como denominación “Pedro Barri”, en memoria del ex Secretario liguista fallecido en noviembre del año pasado.

También quedó establecido que el torneo Clausura se denomine “Román Misenti” (dirigente de Atlético fallecido en 2016) y el torneo “Alianza” lleve la denominación de “Gringo” Stoccafisso (ex jugador de Def. de Colonia Vélaz y Gral San Martín de P. Millán desaparecido también el año anterior)

Se adelanta un partido, será el de San Roque – América que va el sábado 18/03 en cancha de CADU, el resto todos el domingo 19/03 con horario oficial de 13:00 (6ta), 14:30 (2da) y 16:15 horas (1ra).

Primera – Segunda – Sexta

Zona “A”

1º Fecha

Gral. San Martín vs. La Esperanza F. C.

Independencia F. C. vs. C. A. Mitre (Transmisión de EL CLÁSICO por FM GÉNESIS desde las 15:00 horas)

A. Banfield vs. Agricultores Club (en Estadio Municipal)

Zona “B”

San Roque F.C. vs C. S. América (Sábado en CADU)

A. Defensores Unidos vs C. D. Central Córdoba S. Las Palmeras vs. Paraná F. C

Zona “C”

1º Fecha

Rivadavia vs Sportivo

S. y D. I. Portela vs Fundición FC

Dep. Alsina vs Atlético

Información gentileza de El Clásico Sampedrino