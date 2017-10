Cómo reaccionó Víctor Hugo Morales ante la derrota de Cristina y el triunfo del macrismo a nivel nacional

Sin duda alguna la palabra de Víctor Hugo Morales tiene un peso especial en el mundo de la política ya que su vasto conocimiento lo ha ubicado siempre en un lugar de privilegio.

Durante el kirchnerimos, Víctor Hugo ocupó un rol importante para la comunicación oficial y no negó jamás su afinidad con los gobiernos del matrimonio de Néstor y Cristina.

Sin embargo, ante el arribo del macrismo, Morales es visto como uno de los opositores más fuertes del periodismo y lo hace desde su programa de radio y su ciclo en C5N.

Anoche estuvo a cargo de seguir por esa señal las elecciones legislativas donde Cristina fue derrotada en la provincia de Buenos Aires por Esteban Bullrich.

Y agregó: “Es elegante decir que posiblemente hay que respetar al ganador, por lo menos esta noche, y discutirlo a partir de mañana. A mí no me parece tan fácil. Este discurso tan vacío, tan proclive a la mentira… La expresión máxima de la hipocresía y el cinismo que un ser humano pueda tener, me gusta por lo menos intentar refutarlo”.

“Hay una derecha triunfante y una izquierda, la que representa la señora que estaba hablando hace un rato (por Cristina Kirchner), que sigue teniendo cerca de cuatro de diez personas contra todos los medios de comunicación, prácticamente sin un peso partido al medio para hacer campaña”, enfatizó.