Cómo reconstruir Comodoro, esa nave espacial que se comanda desde muy lejos

Por Juan Manuel Diez Tetamanti* (Especial para EES).

Quienes hemos tenido la fortuna o la casualidad de acceder a estudios universitarios solemos preguntarnos: ¿para qué sirve lo que estudiamos?Para quienes estudiamos una ciencia de las denominadas “sociales”, el interrogante puede ser más doloroso, dentro de un mundo competitivo y matemático que comanda desde el imperio del reloj y el dinero sus principales objetivos de eficiencia, eficacia, utilidad y función.

En ese escenario asfixiante, corremos detrás de logros y objetivos, y solo nos permitimos parar en los momentos en los que una licencia laboral lo permite: un nacimiento, una enfermedad, una muerte.

El temporal que vivimos a fines de marzo y principios de abril de este año nos colocó por algunos días al costado de ese camino. Las nubes oscurecieron la ciudad el 29 de marzo y una lluvia enfurecida avivó antiguos cauces, abrió nuevas cárcavas bajo viviendas y destruyó sueños, techos e incluso el trabajo de toda una vida. Un infierno de agua y barro se apoderó de lo cotidiano y arremetió con más lluvia durante casi 10 días.

Mientras corríamos de un lado a otro, las palas rescataban, como un batallón de arqueólogos del presente, los restos del esfuerzo de años en cada casa azotada por el agua.

Una peluquera que perdió sus máquinas bajo el agua y también su trabajo, me preguntó: ¿qué mal hicimos para merecer esto, habrá sido Dios que nos castiga por lo malos que somos a veces? Otros hablaban en la radio sobre la “falta de planificación”, la “irresponsabilidad de los políticos” y los “ladrones que siempre están de turno”.

Algunos, etiquetados de técnicos y racionales, hablaron sobre “las obras que faltaron”, “los errores del pasado” y la “oportunidad única para hacer las cosas bien”. Funcionarios se golpeaban la cabeza contra la pared fastidiados porque no quedaba otra que articular entre “enemigos” para conseguir dinero: léase municipio, provincia y nación.

Algunos estaban más confundidos que otros. El barro, en su silencio helado, perpetuó lo siniestro en la postal que casi nadie puede olvidar: la propia casa, la del amigo y el vecino atascadas en ese pantano que habla de nuestro racional día a día.

Una postal de la parte trasera de ese mundo riguroso, competitivo y matemático, que comanda desde el imperio del reloj y el dinero sus principales objetivos de eficiencia bajo el disfraz de una ciudad.

Esta parte trasera del mundo habla de la posición de este lugar, llamado convencionalmente Comodoro Rivadavia, en el contexto del modelo de producción petrolero.

Podemos pensar la ciudad como una base espacial. Un enclave a orillas del mar, donde no se pueden obtener grandes volúmenes de agua para beber si no es por medio de un ducto de más de cien kilómetros. El clima es hostil para los cultivos, y los pequeños productores frutihortícolas del periurbano hacen malabares para obtener alguna pequeña cosecha o criar animales, generalmente comercializados en pequeños volúmenes en ferias comunitarias.

Desde el mismo espacio en que orbita la estación espacial internacional, los satélites nos brindan imágenes de nuestra ciudad, que cualquier desprevenido podría confundir con un queso Gruyere. Son miles de locaciones petroleras, activas u obsoletas. Para quienes señalaban una posible “cantera” más allá del Cordón Forestal que habría empeorado más aún el alud de barro, la respuesta es sí. Se trata de una cantera de dimensiones majestuosas, comandada por empresas multinacionales que, como nosotros en el día a día, se preocupan por ese “mundo riguroso”, dejando al desnudo el suelo, contaminando y comercializando la energía que descansa metros abajo desde hace millones de años.

No todo es corrupción, falta de planificación, o inoperancia, como insisten algunos comunicadores. No solo deberemos respetar los cauces trazados por el agua, mejorar las obras de infraestructura o “planificar bien la ciudad” Tenemos que ver a la ciudad en el marco de lo que algunos geógrafos llaman el “espacio derivado”, aquel sitio donde lo que sucede es pocas veces decidido en ese mismo lugar. Todo lo que se planifica y se modifica –así como la dinámica económica y social- son pensadas y comandadas desde afuera. Desde lejos, como en la estación espacial.

La política local no tiene mucho margen de maniobra, porque los recursos económicos y financieros también vienen desde desde lejos y en la cuantía que desde esa lejanía se decida, en un fenómeno que no es exclusivo de Comodoro.

El mundo está repleto de “espacios derivados” como indicó el geógrafo francés Max Sorré. El canal de Panamá, las cuencas petroleras en Nigeria, las plantaciones de banana en Ecuador, etc. En ese contexto de dependencia, la existencia de un recurso valora ese espacio como proveedor en el marco de las condiciones de producción capitalista.

La principal actividad de Comodoro Rivadavia es la extracción petrolera, ylas petroleras más grandes son multinacionales con capitales en Argentina o en el exterior. En ningún caso su sede central está emplazada en la ciudad. Las podemos encontrar en Buenos Aires o en China, Inglaterra o Estados Unidos. La dinámica de la ciudad en cuanto a su población ha sido variable en relación con el precio del petróleo y las expansiones o achicamientos de las operaciones de las empresas. Cuando las empresas deciden incrementar sus operaciones, hay más trabajo, más dinero en los bolsillos de los trabajadores, más construcción de viviendas; la ciudad se expande.

En la recesión de la operación, quedarán a la vista el desempleo, la disminución de las actividades relacionadas, etc. Lo importante es: ¿qué lugar ocupa el municipio, los planificadores, la legislación local en ese juego? ¿Cuáles son las herramientas del municipio, e incluso de la propia provincia, para poder negociar con empresas que tienen diez o veinte veces más poder económico que los Estados que supuestamente regulan?

Cada movimiento decidido en las grandes compañías petroleras repercute en la dinámica urbana. Si una empresa decide incrementar su actividad incorporando personal, nuevos barrios surgirán y miles de personas precisarán de los desvencijados esqueletos de la ciudad. Sus desagües, cloacas, y todos los servicios estarán siendo exigidos. Entre el crecimiento de la ciudad y las compañías petroleras estará el Municipio, desprovisto de herramientas para financiar obras, y agonizando en la imposibilidad de prestar servicios a la población.

Para reconstruir Comodoro no alcanzará con reforzar caños, generar prolijos modelos de ordenamiento territorial o legislar ordenanzas que “ordenen” dónde sí y dónde no debe ir cada cosa.

La reconstrucción implicará entender a la ciudad en el marco de un espacio derivado, creando nuevas herramientas para que cada movimiento operativo de las compañías petroleras refleje una inversión en la mejora de la infraestructura urbana y de servicios. Existen muchísimos ejemplos en el mundo, como la recuperación de plusvalías urbanas.

Ya en el costado del camino, hemos podido leer con mayor precisión que si seguimos con las mismas prácticas arribaremos nuevamente a similares resultados. Estamos obligados a pensar la ciudad no solo desde los caños, el cemento y las obras. La reconstrucción no podrá ser nunca sobre lo material, si antes no reconstruimos las propias dinámicas sociales y económicas que nos asfixian.

*Profesor e investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

