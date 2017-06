Este medio publica el comunicando de Germaíz SA, enviado y firmado por el Ing. Martin Demierre, Presidente de la empresa, por el derecho a réplica que le asiste, al ser mencionado en una entrevista por un trabajador que hace 14 meses que no cobra y al cual el Ingeniero le inició una causa penal.

Comunicado de prensa Germaíz SA

Durante 37 años la empresa Germaiz empleó más de 100 personas, abonó el equivalente de 340 Millones de Dólares en impuestos. Exportó por 900 Millones de Dólares en productos elaborados y subproductos a más de 30 países, la mayoría producto de la zona de Baradero. Lamentablemente su pasado no le asegura su futuro. Hoy la empresa está en una situación crítica donde precisa recomponer su capital de trabajo y cerrar el concurso. La nueva dirección tomó posesión en Enero 2017, presentó un plan creíble y viable en el cual el grupo comprador trabajó durante 8 meses y el cuál fue expuesto al juzgado que entiende en el concurso, al síndico, al sindicato, a los trabajadores, a las municipalidades de La Matanza y de Baradero y a los bancos.

El plan y los esfuerzos fue y es acompañado actualmente por más de 29 acreedores, la gobernación, la secretaría de industria de Nación y Provincia, la intendencia de Baradero, Intendencia de La Matanza, el Banco Nación, la SGR, proveedores y un sinnúmero de clientes de argentina y el exterior que estiman que Germaiz merece una segunda oportunidad. En efecto, este plan de restructuración permite la recuperación del capital de trabajo en dos años y el saneamiento de la empresa con un horizonte de 10 años. Hoy la deuda total actual de la empresa es de 200.000.000 Pesos (doscientos millones de pesos) y los bienes a liquidar valen apenas 120.000.000 pesos (ciento veinte millones de pesos). En caso de quiebra, nadie recibiría lo que le corresponde ya que sólo los privilegiados como AFIP, ARBA, obras sociales e hipotecas se llevan el saldo de la venta, sin contar los gastos de remate, abogados y sindicatura y una larga espera que puede demorar hasta 10 años. Por el contrario, al final del concurso, si llegamos con los votos la ecuación quedaría equilibrada y al cabo de 2 años la empresa pasaría a tener, por un lado patrimonio positivo y por el otro las primeras ganancias desde 2013 (último año con beneficios).

No sólo los acreedores harán un esfuerzo, los nuevos inversores en conjunto con bancos pondrán capital de trabajo, esfuerzo y modernizarán la empresa (optimización energética, nuevos procesos industriales, nuevo modelo de negocios). En lo que respecta a los empleados, la mayoría tiene gran antigüedad en la empresa por eso mismo y por su edad les es difícil encontrar trabajo, algunos apenas les falta 2-3 años para jubilarse. Por eso mismo se han analizado varias propuestas y se ha llegado a algunas ideas que tendrán que ser consensuadas entre la empresa y cada uno de los trabajadores, algunos tienen interés en seguir y otros ya trabajan en otra empresa. La empresa estaría dispuesta a hacer un plan de inversión y reconversión productiva en el solo caso que se llegue a una solución con 80% de los empleados. Este plan no fue hecho para quedarse con algo que les corresponde a los empleados, ni tampoco a los acreedores, fue hecho de una manera tal que haya dinero suficiente para pagar deudas, pagar las indemnizaciones correspondientes y despedidos y para recuperar la competitividad necesaria para el funcionamiento de la empresa. El mismo consiste en el pago de indemnizaciones que correspondan a medida que se venden los activos que no sean necesarios a la marcha de la empresa, la ayuda de los organismos estatales para la creación de una cooperativa de trabajo que reinsertaría parte del personal luego de una inversión en la fábrica y el pago de un seguro de desempleo que corresponda a todos los despedidos.

Un grupo de trabajo ha sido creado por Germaiz y algunos empleados interesados en la continuidad. Estamos abiertos a incorporar otros empleados a la charla, previa reunión personal con cada uno, y charlar nuevas ideas y proposiciones que se encajen a la realidad de la empresa y del interesado. Al mismo tiempo informamos, a quien se sienta aludido, que no aceptamos presiones, insultos, amenazas, coerción a proveedores, violencia física a miembros de la dirección o a empleados actuales o futuros y que en esos casos la dirección tiene una línea directriz clara “denuncia penal y despido por justa causa”.

Ing. Martin Demierre

Presidente Germaiz