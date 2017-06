Con algunos refuerzos Atlético se prepara para el Federal B

A poco mas de 10 días del inicio del Torneo Federal B, el plantel del Club Atlético que consiguió el ascenso a principios de mayo, se encuentra trabajando en lo físico y lo táctico bajo las ordenes del cuerpo técnico que encabeza el DT sampedrino Gustavo Fortunato.

Para este histórico desafío, “El Negro” logró mantener a todos los jugadores que ganaron la final frente a ADIP y se está reforzando en algunos sectores de la cancha donde el entrenador considera que es necesario tener alternativas.

Los refuerzos no superarán las cuatro o cinco incorporaciones porque, según las propias palabras del Fortunato, cuando hay un grupo formado y que funciona lo mejor es no modificarlo demasiado.

Entrevistado por FM Diferente y BTI, el DT habló de las incorporaciones y el trabajo que vienen realizando previo a la competencia oficial de AFA.

¿Qué refuerzos tendrá Atlético para el Federal B?

“Los refuerzos a los que apuntamos son Michel “Chelo” Gómez que ya está entrenando, el ya jugó en Atlético y con mucho de estos jugadores, sería una alternativa para el puesto de Lucas Pulimeni.

Facundo Fernández que es el centro delantero por el que nos decidimos, está llegando hoy para entrenar con nosotros, es el 9 de Matienzo que jugó contra nosotros en el Federal B.

Además va a llegar un volante central, que es una opción más a los dos que teníamos, buscamos un cinco de marca, y ahí casi completaríamos, igual los dirigentes saben que me guardo alguna posibilidad más como para traer un cuarto volante central que nos terminaría de dar una amplia oportunidad de variantes para un torneo que es largo y lo vamos a necesitar”.

¿El equipo nunca paró, siguieron trabajando inmediatamente después del ascenso?

“Nosotros después del torneo dimos una semanita de descanso y después a partir de la semana siguiente el plantel se integró y comenzó con sus entrenamientos los cinco días de la semana, alternando mucho la parte física con la parte futbolística de paso para ir viendo de cerrar estos refuerzos que necesitábamos incorporar”.

¿Es un valor agregado que se ve en la cancha, los buenos vínculos que se generaron dentro el grupo?

“La verdad que el plantel está muy comprometido, en ese sentido los veo muy metidos o sea con mucho compromiso desde adentro, desde sentirse bien, por ahí uno que ha andado mucho en el futbol, ha tenido planteles que son un poco más fríos, que cuesta meterlos, que cuesta enchufarlos y en esto la verdad que los veo diez puntos, todas las semanas siempre buscan algo para tratar de juntarse, la semana pasada se juntaron ellos en el Club a compartir un reto juntos, la otra en la misma cancha y estoy muy conforme y tranquilo de haber podido mantener la base del plantel y esa base no es poca cosa”.

¿Por qué te decidiste por Fernández como refuerzo en ataque?

“Yo lo conocía de antes a Facundo Fernández, de irlo a ver a la liga nicoleña y en el torneo apertura cuando fue campeón Matienzo, fue goleador del torneo y ya era un chico que me gustaba. La característica que tiene es que es un jugador que se las arregla mucho para jugar metido entre los centrales y tiene tendencia a salir a veces afuera del área, juega muy bien de espalda al arco, es un jugador que tiene un buen juego aéreo, peina mucho las pelotas a la caída de los volantes por afuera, rebota muy bien de espalda al arco y después tiene una virtud que a veces en los delanteros es muy importante que le gusta muchísimo el arco, entonces dentro del área siempre se las ingenia para tener dos o tres situaciones de gol por tiempo y es lo que lo hace que sea peligroso, aparte es un chico que como persona es muy buena gente y uno también se fija en eso, es un chico que con la pelota en los píes también sabe, es muy inteligente”.

¿Hoy la tendencia es jugar sin enganche, Atlético no tiene ese tipo de jugador cual es la razón?

“La idea es ir adaptándose a cada rival y muchas veces al desarrollo del juego mismo, nosotros hay momentos del partido donde hemos necesitado hacer un juego más lento y que la pelota descanse más en algún volante de creación que de hecho lo has visto hacer ese juego a Nicolás De Vincenzo que se para delante de la línea de volantes, tiene buen panorama de juego, buena administración de pelota y Nico la verdad que esta haciendo un muy buen trabajo previo al torneo así que es importante para nosotros, lo que pasa es que a veces por mi características o por la forma de juego que uno tiene a veces en ciertos partidos nosotros hacemos las cosas al revés, tratamos de no tener a nadie donde descanse la pelota precisamente para que seamos un equipo rápido que en dos o tres toques- debido a la características de los dos delanteros que tenemos- no perdamos sorpresa y podamos sorprender con la velocidad, por eso vos habrás visto que muchas veces en los partidos que lo hemos definido en los primeros tiempos, el equipo casi no tenía la pelota, la recuperaba y en tres toques cuando querías acordar estábamos en el arco rival y ya estaba en situación de gol. Entonces hay partidos en los cuales vamos a necesitar de una administración de la pelota, más lenta, mejor elaborada y otras que no y vamos a intentar que sea un equipo rápido.”