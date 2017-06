Con Atlético – Alsina comenzará el sábado el Torneo Clausura “Román Misenti”

El Torneo Clausura “Román Misenti” dará inicio el sábado 1° de Julio con el cotejo entre Atlético y Dep. Alsina, en ese escenario será el puntapié inicial del certamen que lleva como denominación el nombre de un dirigente de Atlético fallecido.

El resto de la fecha 1 se juega el domingo y quedaron definidos en la sesión de anoche en la Liga Deportiva Sampedrina:

Domingo 2 de julio

Zona A

Sexta (12.30), segunda (14.00) y primera (15.45 horas)

La Esperanza vs. Gral. San Martín

A. Mitre vs. Independencia F. C. (Transmisión de El Clásico por FM Génesis)

Agricultores Club vs. C. A. Banfield

Zona B

Sexta (12.30), segunda (14.00) y primera (15.45 horas)

S. América vs. San Roque F.C. D. Central Córdoba vs. C. A. Defensores Unidos

Paraná F. C. vs. C. S. Las Palmeras

Zona C

Sexta (12.30), segunda (14.00) y primera (15.45 horas)

Sportivo vs. Rivadavia

Fundición FC vs. C. S. y D. I. Portela

Sábado 1° de Julio

Sexta (13.45), segunda (15.15) y primera (17.00 horas)

Atlético vs. Dep. Alsina

Inferiores

Sábado 1° de Julio

Quinta, cuarta y tercera división

Zona A

Quinta (13.00), Cuarta (14.30) y Tercera (16.00 horas)

Gral. San Martín vs. La Esperanza

Independencia F. C. vs. C. A. Mitre

A. Banfield vs. Agricultores Club

Zona B

Quinta (13.00), Cuarta (14.30) y Tercera (16.00 horas)

San Roque F.C. vs C. S. América

A. Defensores Unidos vs C. D. Central Córdoba S. Las Palmeras vs. Paraná F. C

Zona C

Quinta (13.00), Cuarta (14.30) y Tercera (16.00 horas)

Rivadavia vs Sportivo

S. y D. I. Portela vs Fundición FC

Domingo 2 de julio

Quinta (13.00), Cuarta (14.30) y Tercera (16.00 horas)

Dep. Alsina vs Atlético

