Con dos goles de Darío, Banfield venció a Sarmiento

El Taladro se impuso ante el Verde de Junín por 2 a 0 y consolida sus chances de acceder a la Copa Sudamericana, en un encuentro disputado en el Florencio Sola, por la 23ra. fecha. El local sumó la cuarta victoria consecutiva. Polémico arbitraje de Argañaraz.

Banfield venció como local por 2 a 0 a Sarmiento, que sigue hundido en zona de descenso, con dos goles de penal de Darío Cvitanich, y de esta manera alcanzó en el quinto escalón del campeonato a River y Racing, que lo aventajan por diferencia de gol, pero con los que está dirimiendo mano a mano el último lugar de acceso a la Copa Libertadores 2018.

Un primer tiempo discreto, con Sarmiento parado de contra y Banfield presionando alto, y una segunda mitad en la que los valores no cambiaron y la segunda conquista tras un penal inexistente que volvió a convertir Darío Cvitanich sentenció el marcador.

El local sumó la cuarta victoria consecutiva, con una de Copa Argentina sobre Chaco For Ever incluida, y llega bien posicionado al clásico con Lanús, mientras que Sarmiento acumuló el séptimo encuentro sin victorias, con dos empates y cinco caídas.

El triunfo banfileño fue indiscutible porque hegemonizó las acciones durante la mayor parte del encuentro salvo los primeros minutos del segundo período, pero la vía por la que llegó a sendas conquistas no fue tan clara como el triunfo en sí.

Es que si bien el primer penal generó dudas que pueden darle la derecha al árbitro Pedro Argañaraz, el segundo directamente no fue, ya que no hubo contacto del defensor Alexis Niz, aunque el árbitro asistente que ocupaba el ataque del Taladro le avisó al juez que sí había tomado a Darío Cvitanich, lo que derivó en la segunda sanción desde los 12 pasos para el “albiverde” que volvió a convertir el ex Boca.

Y por coincidencia del destino, el equipo dirigido por Julio Falcioni se convirtió en el que más penales a favor recibió en este campeonato (siete), lo mismo que Lanús, su clásico rival al que recibirá el próximo sábado a las 16 y por el que pidieron a viva voz sus hinchas.

En tanto Cvitanich llegó a los seis goles en el campeonato y hoy ejecutó ambos penales en reemplazo de Brian Sarmiento, que en la jornada anterior había picado su remate ante Tigre, pero este dio en el travesaño y el volante cabeceó al gol ignorando que reglamentariamente “el palo no habilita”. Por eso esta noche Sarmiento no pudo anotar ante Sarmiento.

– Síntesis –

Banfield: Hilario Navarro; Gonzalo Bettini, Carlos Matheu, Renato Civelli y Alexis Soto; Eric Remedi y Emanuel Cecchini; Mauricio Sperduti, Brian Sarmiento y Nicolás Bertolo; Dario Cvitanich. DT: Julio Falcioni.

Sarmiento: Julio Chiarini; Maximiliano Méndez, Nicolás Bianchi Arce, Alexis Niz y Guillermo Ferracuti; Adrián Scifo, Walter Busse, Lucas Pérez Godoy y Nicolás Rinaldi; Gervasio Núñez; Patricio Vidal. DT: Fernando Quiroz.

Gol en el primer tiempo: 36m. Cvitanich (B), de tiro penal.

Gol en el segundo tiempo: 19m. Cvitanich (B), de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Joaquín Vivani por Rinaldi (S), 27m. Héctor Cuevas por Pérez Godoy (S), 33m. Marcos Astina por Scifo (S), 34m. Luciano Gómez por Sarmiento (B), 40m. Mauricio Asenjo por Sperdutti (B) y 43m. Martín Lucero por Bertolo (B).

Amonestados: Civelli (B). Charini, Bianchi Arce y Scifo (S).

Cancha: Banfield.

Arbitro: Pedro Argañaraz.

http://www.diariojornada.com.ar