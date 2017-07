Con un acto se celebró el 50º Aniversario del Museo “Alejandro Barbich”

Este lunes 24 a las 10:00 horas en el Museo Municipal “Alejandro Barbich” , dentro de los festejos de los 402 años de la ciudad, se realizó un acto por el 50º Aniversario del Museo Alejandro Barbich.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el párroco Lucas ofició una oración litúrgica e hicieron uso de la palabra el Director Provincial de Museos, Ricardo Göttig, la Intendente Municipal Fernanda Antonijevic y Veronica Noya, Directora del Museo Barbich.

Se entregaron recordatorios de este día a familiares del historiador Alejandro Barbich y otras personas vinculadas a la fundación del Museo, al Sr. José Vicente Panzero, a la señora Inés Sanjurjo, que todos los días se encarga de limpiar y mantener todo ese tesoro histórico en excelente condiciones.

Posteriormente se descubrió una placa en una de las paredes de la galería.

El Museo inicia su historia con una colección itinerante en la década del 60, hasta que en mayo de 1667 pasa a ser declarado Museo Municipal, oficializándolo definitivamente como el museo histórico de la ciudad. Desde ese momento se inicia un largo camino, y un proceso de crecimiento constante de las colecciones como de relación con la comunidad de Baradero.

En 1977 el municipio adquiere una antigua casona del siglo XIX, que aún conserva parte de su arquitectura, convirtiendo a la misma como sitio definitivo, el cual ocupa en la actualidad. Llevó el nombre del General Juan Lavalle, quien visitara la ciudad en busca de provisiones y caballos, hasta el 28 de noviembre de 2008, fecha en que fue rebautizado con el nombre de su iniciador e historiador reconocido de nuestra ciudad: Don Alejandro Barbich.

La Directora del Museo, Museóloga Veronica Noya, habló con BTI sobre esta fecha tan especial;

¿Cómo estuvo el acto?

“La verdad estuvo bárbaro, acompañó en clima- que al principio estábamos un poquito preocupado-, asistieron los familiares de todos su fundadores, vinieron los hijos de Don Alejandro Barbich, la familia Codega, familiares de Raminelli, todas estas personas que fueron parte de esa primera época que funcionaba en el viejo edificio ahí cerca de donde es la radio en ese espacio. Después en 1980 se muda acá, se inaugura un 25 de Julio y quedó ya como espacio definitivo, el municipio lo adquiere en 1977, se remodela y lo adaptaron para que quede como espacio definitivo. Igual el año que viene se van a hacer arreglos, se anuncio hoy también y en lo que es el cementerio aborigen en la casa del bicentenario también”.

¿Vinieron autoridades?

“Vinieron autoridades de la provincia de Buenos Aires, vino el señor Ricardo Gotif que es el Director Provincial de Museos, estuvo Guillermo Ruiz que es el Director del Archivo Histórico Provincial, vino además la directora de Cultura de Arrecifes, yo curso invitaciones en el encuentro regional que hicimos a principio de año, entonces también invito a museos vecinos, 50 años no se cumplen todos los días”.

¿En qué horarios se puede visitar el museo?

“De martes a viernes de 8 a 18 horas, los sábados también tenemos horario corrido y los domingos hasta el mediodía y hemos tenido mucha asistencia de chicos, este año hicimos muchas actividades para los chicos porque como para el acto están en vacaciones de invierno, se optó por hacer en el marco del aniversario actividades con las escuelas, que son los principales destinatarios para los que uno atesora todo esto”

¿Reciben la visita de muchos turistas?

“Los fines de semana largo hay bastantes visitas, estos días por ejemplo también, se ha activado bastante el tema de visitantes y de turistas también”.

¿Qué dice la gente, hace consultas?

“Hay gente que se interesa, sí solicitan algún tipo de acompañamiento nosotros los guiamos, lo que sea en la sala, cualquier tipo de consulta y a veces otros recorren solos tranquilos, se dedican un buen tiempo a leer todos los textos y a veces recorren primero y después hacen alguna consulta”.

¿Hay mucha gente que no conoce el museo?

“Todavía pasa eso lamentablemente y no es por falta de difusión. Tiene que ver por la época en que se vive, este tipo de cosas por ahí no llaman tanto la atención, más que nada en las comunidades pueblo como nosotros, la idea es tener el museo renovado para que no se aburran y vengan, porque si no vienen una vez y ya está y hay que romper con ese mito”.

¿Cuántas personas trabajan actualmente?

“En este momento somos cuatro personas, está José Scollo, esta Inés San Jurjo que hace años que está- hoy le hemos hecho un reconocimiento- y esta Ricardo Solís que se incorporó este año hace tareas administrativas y ayuda que seamos muchos más.”