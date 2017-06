Concejales no dieron quórum en Ramallo y le descontaron el 10% de la dieta

En Ramallo, se dispuso que los ediles que se levantaron de la sesión ordinaria para evitar el tratamiento de normativas, no perciban completo su sueldo.

El hecho en cuestión ocurrió el pasado jueves 15 de junio, cuando los ediles opositores al intendente peronista Mauro Poletti se levantaron de la sesión y no dieron quórum. En ese sentido, según se informó en los últimos días, los mismos recibirán un descuento salarial por no participar de la sesión legislativa de la sexta.

En definitiva, conforme a lo informado, la medida aplicada encuentra sustento en el reglamento interno, el cual el oficialismo señala que fue “incumplido”. En ese sentido, el descuento será de un 10 por ciento.

En un comunicado de prensa que envió la secretaria del Concejo Deliberante, Sandra Poletti, informó: “se levanta la Sesión sin haber terminado el Orden del Día sin cumplir con el Artículo 91º del Reglamento Interno del Concejo Deliberante el cual establece que `las Sesiones no tendrán duración determinada y será levantada una vez terminado el Orden del Día. Cuando esto no se hubiere agotado y se aprobara moción de orden para interrumpir la Sesión, se fijará la oportunidad en que se proseguirá el tratamiento de los asuntos pendientes´. Asimismo se ha dado incumplimiento al Artículo 94º del mismo Reglamento que establece “Artículo 94º) Ningún Concejal podrá ausentarse durante la Sesión sin el previo permiso del Presidente, quien no lo autorizará sin el consentimiento del Concejo, en el caso de que éste quedara sin quórum. Si a pesar de la negativa del Cuerpo el Concejal igual se ausentara será pasible de un descuento del diez por ciento (10%) de la dieta”.

Así las cosas, los concejales que se levantaron de la sesión tendrán que dejar una parte de su salario.(Latecla.info)