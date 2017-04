Confirmado, un juez afín al macrismo controlará las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Como anticipó en exclusiva La Tecla, el Consejo de la Magistratura de la Nación designó esta tarde al juez Juan Manuel Culotta como subrogante del Juzgado Federal Electoral de la provincia de Buenos Aires.

Como las elecciones bonaerenses son en simultáneo con las nacionales, el magistrado tendrá a cargo todos los comicios del distrito. No obstante, una ONG presentará otra medida cautelar para evitar que asuma

Según se adelantó en este mismo portal la semana pasada, el oficialismo hizo pesar su mayoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación y nombró al Juez Federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, como subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, en lo que concierne a su competencia electoral. La competencia penal seguirá siendo subrogada por el magistrado a caro del Juzgado Criminal 3, Ernesto Kreplak.

Culotta, de extremo bajo perfil, es sindicado como un juez afín al macrismo, y es otro hijo de la Escuela Cardenal Newmann, en la que estudio el Presidente. La subrogancia comenzará este sábado 1 de abril y se extenderá será hasta 30 noviembre, después de finalizado todo el proceso electoral

Si bien el Juzgado electoral federal tiene competencia sobre las categorías nacionales (este año senadores y diputados nacionales), la simultaneidad de los comicios provinciales (legisladores provinciales y concejales) hacen que el control de toda la elección el día de los comicios quede bajo la órbita del juez federal. Es decir, la Junta Electoral de la Provincia, presidida por el titular de la Corte, tiene injerencia solamente hasta el día del sufragio. De ahí en adelante (revisiones, impugnaciones de mesas y demás) quedan bajo el legado del juez federal. De allí la sustancial importancia del cargo.

El primer paso para la designación del magistrado con asiento en Tres de Febrero se dio hace quince días, cuando se despachó el dictamen de comisión que el plenario trató este jueves 30 de marzo.

Como se sabe, el Juzgado Federal 1 de La Plata, con competencia electoral, está vacante desde la muerte del magistrado Manuel Blanco el 1 de septiembre de 2014. De inmediato, se abrió una fuerte puja política por esa silla, y el kirchnerismo logró poner al joven letrado Laureano Durán; pero Durán fue desplazado cuando el tema llegó a la Corte. Comenzó a subrogar entonces la Jueza Federal con competencia electoral porteña María Romilda Servini.

Con la llegada del PRO al gobierno nacional y el tema del Juzgado Federal platense sin resolver Juan Manuel Culotta, pidió el traslado de sede judicial, y el Consejo de la Magistratura amagó ir en esa dirección hasta que se impuso la lógica de que la vacancia, para ser cubierta de forma definitiva, debía hacerse por concurso; que, de hecho, ya estaba abierto pero avanza muy lento.

Con el impedimento legal del traslado de juzgado, la designación de Culotta al frente del Federal 1 platense se demoró. En el medio, Servini renunció a la subrogancia electoral, y quedó a cargo de la misma, Adolfo Ziulu, juez del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 2, hasta el 31 de marzo. En el medio del proceso, el PRO encontró el atajo para que Culotta de todos modos se hiciera cargo de la competencia electoral de la Provincia.

DENUNCIA

Pese al avance en ese sentido por parte del Consejo de la Magistratura, y la designación de Culotta como subrogante la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS), realizará una nueva presentación judicial para que el magistrado no asuma, basada en una incompetencia jurisdiccional.

Desde la ONG Abogados por la Justicia Social ya habían presentado una Acción Declarativa de Certeza para conocer si existe la posibilidad de que el juzgado electoral pueda ser subrogado por parte de un juez que no tiene competencia en el territorio, ni en la materia para la cual estaría siendo designado. “Culotta no fue elegido por concurso de antecedentes ni conoce de cuestiones electorales”, asegura, además, su presidente, Emanuel Desojo.

“De hecho, cuando él solicita el traslado de juzgado, pretende sopesar esa ausencia de conocimiento con un curso que hizo entre el 2002 y el 2004 donde una de las materias sería el estudio de una cuestión electoral pero no se sabe qué contenido”, agregó.

“Lo que nosotros vemos es que esta designación en principio viola el fallo en el caso Uriarte”, señala Desojo. ¿Qué dice la Corte en ese fallo? Que es inconstitucional que el Consejo de la Magistratura elija subrogantes para un tribunal o caso determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional.

No obstante, el juez donde dicha acción fue presentada, Alberto Osvaldo Recondo, le respondió a AJUS que era prematuro hacer una medida cautelar porque todavía no habían designado a Culotta cuando dicha ONG había presentado la declaración de certeza. En resumen, para Recondo, no estaban cumplidos los requisitos de la medida cautelar.

“Lo que vamos a hacer en el día de mañana es presentar una nueva medida cautelar en la Secretaría 11 del Juzgado Federal N° 4 de La Plata (a cargo de Recondo) donde pedimos que no se lo nombre como juez a Culotta hasta tanto no se establezca si es constitucional hacerlo”, consideró Desojo y afirmó que ahora existe la resolución la resolución que nombra a Culotta como subrogante en competencia electoral.

“Cuando hablamos que no tiene la competencia electoral tiene que ver con que la ley establece que las vacantes sean cubiertas por la misma competencial territorial, es decir que sea del mismo lugar del territorio en el que esté ejerciendo y en La Plata existe un juez que podría tomar esa competencia penal que, a su vez, deriva en una competencia electoral”, consideró.

Para Desojo, el peligro de que Culotta sea designado es que “entramos en un limbo jurídico donde un juez que no tiene la capacidad para serlo va a estar decidiendo sobre los destinos electorales de la Provincia y ya no habría vuelta atrás porque la Corte (en el mismo fallo Uriarte) ya estableció que esas decisiones se las toman como válidas porque hacen peligrar el orden democrático”.

Latecla.info