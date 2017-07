Conocé la app que convierte en texto los audios de WhatsApp

No siempre es posible escuchar audios en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Para no perderse de nada, ni mucho menos pasar malos momentos en público, un usuario de la red social Reddit desarrolló Voicer for WhatsApp

Desde su aparición, las notas de voz de WhatsApp modificaron la forma en que los usuarios se comunicaban en la plataforma, ya que se transformaron en una manera rápida y sencilla de enviar mensajes sin la necesidad de leerlos.

Sin embargo, no siempre es posible escuchar audios en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Para no perderse de nada, ni mucho menos pasar malos momentos en público, un usuario de la red social Reddit desarrolló Voicer for WhatsApp. Esta app se caracteriza por convertir en texto los mensajes de voz del popular servicio de mensajería instantánea.

Para comenzar a utilizar Voicer for WhatsApp hay que ir a la tienda Google Play y descargar la aplicación. Una vez instalada, solo deberemos seleccionar el audio de WhatsApp y presionar el icono para compartirlo con la app. Luego, el texto aparecerá con unos segundos de diferencia en un recuadro de dialogo.

Si bien Voicer for WhatsApp interpreta con bastante precisión los mensajes de voz, el resultado final dependerá de la calidad de la grabación del sonido y la correcta pronunciación de las palabras.