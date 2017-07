Copa Chile. Emma Pio con su gol clasificó a San Felipe ante el equipo de M. Palermo

Los medios chilenos titulan como sorpresa el triunfo y clasificación de San Felipe a la siguiente fase de la Copa Chile ante el poderoso Unión Española que dirige el argentino Martín Palermo y no es para menos, el San Felipe juega en la B y está a mitad de tabla, además en el partido de ida había ganado la Unión por 2 a 1.

A muchos baraderenses nos produce una enorme alegría esta noticia porque el gol de San Felipe, que obligó a definir por penales, fue convertido por Emmanuel Pio, a los 70 minutos con un derechazo desde el área grande que se metió contra el palo derecho del arquero.

Además Emma fue uno de los ejecutores de los penales y convirtió sin problemas.

Los que lo quieren ver bien a Emma y saben de su talento hoy siguieron el partido vía internet y festejaron mucho el triunfo del Uni Uni como se conoce al Unión San Felipe.

Hoy Pio vuelve a ser noticia por su futbol y nos pone muy felices.

Otra sorpresa en Copa Chile: San Felipe eliminó por penales a Unión Española

El Uni-Uni dio el golpe al derrotar a los hispanos por 1-0 en Santa Laura y luego se impuso 5-4 desde los 12 pasos, tras igualar la llave. También clasificaron Huachipato y Temuco.

Unión San Felipe logró avanzar a la segunda ronda de la Copa Chile 2017 tras derrotar 5-4 en lanzamientos penales a Unión Española, en el duelo de vuelta disputado en el estadio Santa Laura.

En los 90 minutos los aconcagüinos se impusieron por la cuenta mínima revirtiendo el 2-1 logrado por los hispanos en la ida, gracias al gol del argentino Emmanuel Pío a los 70′.

Los de Martín Palermo hicieron un pésimo partido y le dieron la chance al conjunto de la Primera B, que aprovechó su opción para llevarse la victoria e igualar la eliminatoria tras lo ocurrido en Quillota.

En la definición de penales, San Felipe convirtió todos sus penales, a través de Juan Méndez, Ricardo González, Pío, Félix Cortés y Miguel Ángel Orellana. Mientras que por los rojos anotaron César Pinares, Carlos Muñoz, Mario Larenas y Sebastián Jaime, falló Nicolás Mancilla.

Premio Al Trabajo Y A La Convicción

La derrota en la ida, habían puesto cuesta arriba la empresa de avanzar en la Copa Chile, pero pese a todo, y dejando de lado cualquier consideración previa, la escuadra albirroja con mucha convicción se jugó todas sus opciones para seguir con vida en este torneo.

Desde el arranque mismo del pleito que se jugó en Santa Laura y que dirigió Cristian Andaur, quedó muy clara la propuesta aconcagüina, la que, por medio de una presión muy alta, en la cual todos debieron ponerse el overol para ir adueñándose a paso lento pero seguro de las acciones.

En materia ofensiva el arsenal se basaba en las constantes subidas de Crocco, y la movilidad y velocidad que imponían Droguett y Ricardo González, a lo que se agregaban los frecuentes cambios posicionales de Miguel Orellana, quien con estos movimientos siempre fue un dolor de cabeza para la zaga hispana.

Con un cuadro local descompuesto y muy incómodo, a los albirrojos solo les faltaba ajustar la puntada final para lograr hacer diferencias en el marcador, pero la tarea no era sencilla debido a que el anfitrión a ratos abusó del juego brusco (Droguett se hizo acreedor de las caricias) con lo que en más de una oportunidad cortó los embates sanfelipeños, que en los pies de Crocco a los 26 y Droguett en el 29’ tuvieron las dos mejores oportunidades para romper el cero en la etapa inicial.

Era claro que, si los de Madrid lograban mantener el orden táctico sería cosa de tiempo y mucha paciencia inclinar la balanza, para al menos poder llevar la llave a una definición desde los 12 pasos.

En el complemento la superioridad albirroja se hizo más evidente, tanto que el dominio fue casi incontestable, porque a diferencia del primer lapso, el balón ahora se paseó con frecuencia sobre la zona de riesgo hispana, quedando en cada aproximación la sensación que se podría romper el cero.

Crocco en el 61’, o Villegas casi inmediatamente después pudieron desatar los festejos, pero ese premio estuvo reservado para Emmanuel Pio, un jugador de calidad, que entrega equilibrio y madurez al equipo, por eso no puede sorprender el golazo que se despachó en el 70´ cuando en el borde del área grande se limpió el camino de la marca rival para despachar un fiero remate que hizo estéril la reacción del arquero Guerra.

Unión San Felipe fiel a su estilo siguió presionando sin perder el orden y con mucha paciencia se fue en busca del golpe definitivo, pero pese a que lo mereció no pudo conseguirlo por lo que no quedó más alternativa que ir a una tanda de lanzamientos penales para poder timbrar los boletos a la segunda fase de la copa Chile.

La definición no hizo más que confirmar el gran trabajo que se está realizando en esta era, porque Méndez, Gonzáles, Pio, Cortes y Orellana, los encargados de ejecutar los penales lo hicieron sin ninguna duda, por lo que cada vez que se pararon ante Guerra salieron victoriosos, mientras que Andrés Fernández dio otra muestra de su crecimiento al tapar a Mancilla el cuarto penal de una serie que no hizo nada más que hacer justicia, porque no hay dos opiniones en que en el global de 180 minutos Unión San Felipe fue claramente superior a la Unión Española.

Ficha Técnica

Partido De Revancha

Copa Chile

Estadio Santa Laura Universidad SEK

Árbitro: Cristian Andaur

Unión Española (0): Cristian Guerra; Juan Pablo Gómez, Nicolás Mancilla, Ángelo Pizzorno, Mario Larenas; Santiago Gallucci, Pablo Aránguiz, Guillermo Hauche, Cesar Pinares; Sebastián Jaime, Carlos Muñoz. DT: Martin Palermo

Unión San Felipe (1): Andrés Fernández; Jesús Pino, David Fernández, Gonzalo Villegas; Federico Marcucci (Juan Méndez), Emanuel Pio, Félix Cortes, Mathias Crocco; Jaime Droguett (Gonzalo Álvarez), Miguel Orellana; Ricardo González. DT: Hernán Madrid

Goles:

70’ 0-1; Emmanuel Pio (USF)

Penales:

Por Unión Española convirtieron: Cesar Pinares, Carlos Muñoz, Mario Larenas y Sebastián Jaime.

Desperdició: Nicolás Mancilla

Por Unión San Felipe convirtieron: Juan Méndez, Ricardo González, Emmanuel Pio, Félix Cortes y Miguel Orellana.

Festejo En El Vestuario

Mathias Crocco, Emmanuel Pio, autor del gol del triunfo en los noventa minutos, y David Fernández, disfrutan el triunfo ante Unión Española, que clasificó a Unión San Felipe a la segunda rueda de la Copa Chile. Tres jugadores de un notable rendimiento para una victoria y clasificación a todas luces merecidas.

