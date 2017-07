Courtade: “No siento que haya un cambio en lo turístico”

Miguel Courtade, es un emprendedor turístico, posee un complejo de cabañas e integra un grupo llamado “Baradero Emprende” que está integrado por prestadores de servicios turísticos.

Courtade dialogó con BTI sobre la gestión en turismo que está llevando adelante el gobierno de Fernanda Antonijevic, por medio de su funcionario Germán Vetovalli y afirmó que en casi dos años no ha notado cambios, ni interés, ya que fueron varias las propuestas que ellos llevaron al organismo oficial local y nunca recibieron una respuesta.

¿Qué potencial turístico tiene Baradero?

“Nosotros hace aproximadamente seis años que estamos con un emprendimiento turístico y logramos juntar a emprendedores para reunirnos y charlar sobre el tema. Hemos hecho encuestas con los turistas que vienen hacia Baradero y el tema es que Baradero es un potencial turístico por el hecho de que esta a 150 kilómetros de la Capital Federal donde se nuclea casi toda la población del país y utilizan a Barardero como una especie de escapada y también te digo que en verano la gente pasa aquí

sus vacaciones, nosotros hemos tenido gente que ha estado acá 15 días, ya a esta altura del año tenemos reservas para fin de año y Baradero es receptivo a ese turismo que está cerca”.

¿Este gobierno comunal demostró interés en el turismo?

“Por ahora no sentimos que se haya tomado el turismo en serio, es posible que la nueva gestión haya encontrado la ciudad un poquito desordenada, pero no quita que se trabaje en los distintos sectores. Yo particularmente- no hablo del grupo- no siento que hay un cambio en lo turístico”.

¿Los han convocado para trabajar juntos por el turismo de Baradero?

“Nos hemos reunidos y hemos plasmado también inquietudes, proyectos, etc, pero bueno se nos dice que están en carpeta, están en carpeta, pero yo tengo que ser sincero, lo escuche quien lo escuche de la carpeta no sale.

El grupo que nosotros tenemos la mayoría no son de acá, hasta hace un tiempo vivíamos charlando con las autoridades sean anteriores o actuales, nos han reunido las autoridades actuales, hemos ido a presentar las inquietudes o los proyectos, pero no hemos tenido h eco hasta el día de hoy. Y eso que nosotros poníamos el trabajo, yo particularmente ponía el trabajo”.

¿Que propusieron?

“Nosotros veníamos luchando para ofrecer algo porque el turista en invierno viene y te dice ¿Que puedo ir a ver? y si vos entras a recorrer y no encontras nada. Nosotros hicimos tres recorridos turísticos de los tres no quedo ninguno para hacer, porque primero no tuvieron eco, segundo empezamos a achicar- que tal lugar es impresentable, que acá no se puede hacer- entonces cuando empezamos a reducir no nos quedó ni la mitad de uno, porque a todos le falta algo, entonces la ciudad es potencial, la ciudad es virgen para el turismo. Cuando te viene un turista acá, fue cinco veces a San Pedro porque te lo dice el mismo turista <ya estoy cansado de ir a San Pedro>.

Cuando al turista le hablan de la Colonia Suiza y lo mandan, ve campo. El turista se cree que en la Colonia Suiza es un lugar donde están los Suizos, con las casitas, es una lástima que el turista se vaya desencantado con la ciudad y son detalles nada más lo que hay que hacer en la ciudad, es un mantenimiento general. Yo no te voy a pedir que vos me vengas y trabajes en mi complejo, cada uno internamente presenta su complejo”.

¿Crees que tampoco se promociona Baradero turísticamente?

“Hace un par de meses estuvimos en el 4to encuentro provincial de pueblos rurales turísticos y tengo que decir que había gente desde Bahía Blanca hasta el norte hasta San Nicolás, San Pedro, Chivilcoy, Benito Juárez, Ayacucho y de Baradero no había nadie y el arquitecto que organiza nos menciono a nosotros y nosotros fuimos invitados especialmente por el organizador. Es decir Baradero en la provincia y en el país esta ausente en todo sentido, vos abrís Clarín y no figura Baradero en las escapadas del país, figuran ciudades como Mercedes, Salto y Campana que no son lugares turísticos, es más algunos ni costa tienen y ¿por qué? nosotros no figuramos en nada. El señor de Kevingston de San Pedro me dice que el vende un 30 % más los fines de semana, por los turistas que vistan San Pedro”.

Ante la crisis laboral el ingreso y trabajo por turismo es una alternativa, recuerdo que vos estabas planificando una Plaza de Malvinas con un Pucará y demás, ¿Qué pasó con eso?

“Está volando todavía el pucará con él que tanto soñé para la Plaza Malvinas Argentinas, el turismo le da de comer hasta a un artesano, sino preguntémosle a San Antonio de Areco con el tema del gaucho, entonces no es que es una zona aparte que solamente son los hoteles y las cabañas, yo he tenido gente que ha ido a comprar a los negocios, supermercados, kiosco, le da de comer a mucha gente”.

Tuviste una experiencia con gente de un programa de TV de Turismo que se fueron enojados de Baradero. ¿Que le pasó?

“Acá toco a mi puerta un señor de un canal de cable para ver si quería vender mis servicios- no aceptamos por los costos- y entre otras cosas me contó que no lo recibieron, que fue mal atendido, que no cree que vaya a venir otra vez a Baradero y a mí me apeno, mira le iba a pagar para que se vaya con buena cara por lo menos, es decir se fue desilusionado el muchacho y a mi eso me apena porque nos está haciendo propaganda”.

¿Estás desilusionado con la gestión por lo no hecho en materia turística?

“Nos habían prometido trabajar en ese poder adquisitivo que es el turismo, por ahora, por ahora, no sé ve, no sé si más adelante lo van a hacer, si lo tienen presente, en fin para el turismo todavía no despego Baradero. Hay ciudades- te lo puedo asegurar- muchos más chicas que Baradero que tienen una gran intención en defender el turismo, por supuesto no tienen industrias, pero acá tampoco sobran”.

¿Por qué crees que pasa esto?

“Hay un dicho que dice ver para creer, nosotros la hacemos a la inversa a la frase hay que creer para ver, si uno no cree no va a salir nada.”