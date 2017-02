Coverheads adelantará canciones de “1000 vidas” en la apertura del Baradero Rock

Coverheads, la banda que se popularizó por interpretar en castellano canciones de habla inglesa, acaba de lanzar su nuevo disco “1000 vidas”, compuesto por 12 temas propios que marcan una nueva dirección en la trayectoria artística del actual septeto que no abandona el hardrock y en el que logra mixturar el rock de los 80 y 90 con un sonido más actual.

Con motivo de adelantar alguna de las nuevas canciones, Coverheads tomará parte el viernes 3 en el festival bonaerense Baradero Rock, el sábado 25 en el encuentro cordobés Cosquín Rock, el martes 28 en el teatro Vorterix de Rosario y el jueves 2 de marzo en el Vorterix de Colegiales (Buenos Aires), estas últimas dos fechas junto al guitarrista estadounidense Ace Frehley.

“El disco surge como una necesidad”, sostuvo Fernando “Carucha” Podestá, uno de los vocalistas, en entrevista con Télam, sobre el nuevo registro discográfico que pone fin al ciclo que inauguró “Rock 5 Estrellas”, álbum debut lanzado en 2012 que incluyó versiones en castellano de algunos de los clásicos más destacados del rock.

“Fue una decisión bastante alocada y un juego para nosotros. Nos sorprendimos cuando fue bien recibido por la gente”, resaltó sobre la repercusión que tuvo el disco que ofició de repaso por canciones de The Cult, The Ramones, Aerosmith, L.A Guns y The Rolling Stones, entre más.

La formación que lideran los vocalistas Podestá y Germán Tripa -nueva incorporación de la banda, tras la salida Piru Sáez-, encuentra su equilibrio con Gaby Zero y Walter “Chupete” Ramírez (guitarras), Daniel Chino (bajo), Sergio Dukke (batería) y Pablo Mantiñan (teclados).

“Estamos tratando de que la banda tenga una entidad. Queremos corrernos de lo que fue el nacimiento de la banda y de los covers”, expresó “Carucha” y continuó: “Buscábamos hacer un disco de rock de los ochenta y noventa pero con un sonido actual, y nos llevó un tiempo largo sacar el sonido que queríamos, pero quedó como queríamos, bastante guitarrero”.

La banda surgió como un juego entre amigos, en la fiesta Glamnation. Se dieron el gusto de tocar con músicos de Catupecu Machu, Massacre, Airbag y Die Toten Hosen, entre más, y nunca se imaginaron que de ese modo se comenzaría a configurar el inicio de un proyecto más serio, Coverheads. “Empezamos a acercarnos mucho al público y tuvimos la necesidad de contar nuestras historias a través de canciones es el paso que teníamos que dar”, relató “Carucha” acerca de su nuevo material.

El nuevo álbum producido por Damián Colaprette, caracterizado por “Carucha” (ex miembro de Nativo) como “una suerte de artesano de la banda”, se lanza casi cinco años después de “Rock 5 Estrellas”, y cuenta con dos músicos invitados Chizzo Napoli, de La Renga, en el hard rock “Billy the kid” y Pato Sardelli, de Airbag, en la balada “Cada vez que te vas”.

Télam: ¿Por qué “1000 vidas”?

Fernando Podestá: Hicimos tantas cosas, cada uno a su manera y vivimos en muchas noches muchos días, hemos ido y venido con cosas y situaciones, ese es un poco el leit-motive de la banda y por eso el título. Empezó como una banda de amigos y terminamos tocando con Slash.

T: Esta nueva etapa está marcada también por el ingreso de Tripa; ¿Qué aporta a la banda?

FP: En lo personal suma un plus muy importante en la banda. Somos muy distintos en cuanto a los colores vocales, cada uno tiene un rol bien definido. Es raro ver una banda de rock con dos cantantes, pero tenemos una química bárbara, hay gran admiración, es un tipo todo terreno.

T: Coverheads suele sorprender en los shows con su estética; ¿cuán importante encuentran lo visual?

FP: Hoy es muy importante hacer un espectáculo visual. Me gusta la comunión entre el público y la gente, pero creo que el público tiene que ir a ver un espectáculo y hay que tener en cuenta los detalles propios del show, que consisten también en un buen sonido y una buena puesta desde las luces y lo visual. Nosotros, no siempre podemos tocar de noche pero cuando lo hacemos, todo eso se luce mucho más.

T: ¿El rock corre por fuera del sistema?

FP: Para mí todo está dentro del sistema. El “antilook” del grunge, que se creía al margen del sistema, también tenía que ver con eso. Esta bueno pelear desde adentro, desde la diversidad, abrir las cabezas y entender que el mundo cambió. El vértigo trae caos pero también adrenalina y emoción.

T: Y ahí también entra en juego Internet…

FP: Sí, con Internet se ganan y se pierden cosas. Ahora a través de la web, tenés a la canción en cualquier lugar del mundo en un instante y es maravilloso, pero no hay tiempo para abarcar todo lo que hay. Por ahí las nuevas generaciones se copan mucho en tener una playlist, y por eso los artistas prefieren sacar singles, pero hacer un disco y que esté bueno, para mí, es superarse como banda. Por otro lado, muchas compañías recurren al vinilo y recuperan discos descatalogados. Una de las cosas que me gusta destacar es la apertura mental de la sociedad, que cambió, y el respeto entre los artistas y las bandas. Antes era impensado que dentro del Lollapalooza puedan convivir Metallica y Duran Dura por ejemplo. Esta dinámica y cantidad de herramientas que da Internet hace que la gente sea más respetuosa, antes había cierto repudio de las bandas, estabas de un lado o del otro. Con esta vorágine y entidad de cosas, podés tener una perspectiva general.

T: Coverheads se popularizó como banda tributo de una época; ¿qué opinas de este fenómeno de bandas homenaje?

FP: Como banda tributo hay un momento en el que se alcanza un techo. Es gente que quiere recrear un momento, empieza y termina en eso.

